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Norris: "Araç sürekli olarak gelişiyor"

McLaren pilotu Lando Norris, MCL36 üzerinde yaptıkları her gelişim çalışmasıyla giderek daha fazla ilerleme kaydettiklerini söylüyor.

Norris: "Araç sürekli olarak gelişiyor"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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McLaren pilotu Lando Norris, MCL36'nın lansmanında verdiği demeçte, yeni sezona hazır olduğunu söyledi ve beklentilerini anlattı.

Norris şöyle dedi: "Kışın iyi vakit geçirdim. Fabrikadan ve yarış pistinden uzakta geçirdiğim zamanın tadını çıkardım. Fakat şimdi işime geri döndüğüm için mutluyum. Arkadaşlarımla epey rahatladım ve bir süre diyet yapmayı bıraktım! Sonrasında da çok fazla antrenman yaptım."

"Şimdi yeni bir döneme giriyoruz ve bu, sürücüler olarak neler yapabileceğimizi göstermek adına yeni bir fırsat olacak. Muhtemelen bir şekilde pilotaj tarzımızı değiştirmemiz, mühendislerle biraz farklı şekilde çalışmamız gerekecek çünkü özellikle sezon başında aracı geliştirmek çok önemli olacak."

"Yeni kontratı kısa bir süre önce imzaladık ve benim için yeni sezona olabilecek en iyi başlangıç oldu. Takıma inanıyorum ve takımın da bana güveniyor olmasından dolayı kendimi iyi hissediyorum. Birlikte çalışmaya ve ilerlemeye devam etmemiz harika. Bildiğiniz gibi hedefimiz 2024 veya 2025 yılına kadar başarılar yakalamak olacak. Bu takımda kalacağım ve onlarla beraber ilerlemeye devam edeceğim için mutluyum."

"Amacım geçen yılki pozitif ivmeyi devam ettirmek olacak ve geçen yılın başında olduğu gibi iyi performans sergilemek istiyorum. Sezon sonundaki performanslarımdan tamamen memnun değildim ama yıl boyunca pek çok alanda ilerleme kaydettiğini hissediyorum. Bakalım hangi pozisyonlarda olacağız? Takım çok çalıştı fakat bu yılla ilgili pek çok bilinmeyen var. Her şeyi zaman gösterecek."

Yeni aracın hisleri sorulduğunda Norris, "Simülatör üzerinde çalışmaya geçen yıl başlamıştık ve her zaman ilerleme kaydetmeye çalıştık."

"Takım aracı sürekli olarak geliştiriyor, bazı gelişim çalışmaları var ve simülatördeki her seansta durum değişiyor. Tabii ki şu anda hâlâ oldukça yeni ve hâlâ mümkün olduğunca çok şey yapmamız gerekiyor. Fakat geçen yıla göre kaydedilen ilerlemeden çok memnunum ve umarım böyle devam eder."

"Fakat gerçek MCL36'nın direksiyonuna geçinceye kadar gerçekte neler olacağını bilemeyeceğiz. Yine de iyi bir başlangıç yapmış durumdayız ve aracı daha iyi hale getirmek için çok çabalıyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, Lando Norris with the LEGO® Technic™ McLaren Formula 1 Race Car

Daniel Ricciardo, Lando Norris with the LEGO® Technic™ McLaren Formula 1 Race Car

Fotoğraf: LEGO®

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