Norris: "Araç son haftalara göre daha iyi çalışıyor"

Barselona'da ilk antrenman seansında direksiyon başına geçmeyen ve yerini Leonardo Fornaroli'ye bırakan Lando Norris, ikinci antrenman seansını zirvede tamamladı.

Norris, günün ardından yaptığı değerlendirmede henüz her şeyden memnun olmadığını ancak aracın doğru yönde ilerlediğini belirtti.

Norris, "Öncelikle araca alışmaya çalıştığım bir gündü. Burası iyi bildiğim pistlerden biri olsa da kolay bir pist değil. Son haftalarda yarıştığımız Monako ve Montreal'e kıyasla çok farklı bir karaktere sahip."

"Burası çok daha hızlı bir pist ve araçla tamamen farklı bir çalışma aralığında sürüş yapıyorsunuz. Ama son birkaç haftaya göre aracın daha iyi bir noktada çalıştığını hissediyoruz."

"Makul bir cuma günüydü ama hâlâ geliştirmemiz gereken oldukça fazla şey var. Her şey mükemmeldi ya da tamamen mutluydum diyemem. Rüzgâr ve koşullar işleri zorlaştırıyor. Yine de araç son birkaç haftaya göre daha iyi çalışıyor gibi görünüyor. Bu da olumlu bir işaret."

"Olmak istediğimiz isimlerle aynı seviyedeyiz. Ancak diğer takımların hangi yakıt yükleriyle ve hangi motor modlarıyla çalıştığını bilmek zor."

"Bu gece sıkı şekilde çalışacağız ve yarın elimizdeki paketten maksimum performansı çıkarmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.