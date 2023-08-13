Norris: "Araç hızlı olsa da hâlâ sürüş stilime uymuyor"

Takım Avusturya GP'sinden bu yana önemli bir adım attı ve Norris hem Britanya hem de Macaristan GP'lerini ikinci sırada tamamladı.

Ancak Norris, aracın hâlâ kişisel sürüş tarzına uymadığında ısrar ediyor ve aynı şeyin takım arkadaşı Oscar Piastri için de geçerli olduğunu söylüyor.

Norris'e aracın kendisine uyması için neye ihtiyacı olduğu sorulduğunda, "Bu sadece benim değil, Oscar'ın da sorunu çünkü oldukça benzer yorumlarımız var."

"Geçen yıl olduğu gibi, aracı Daniel [Ricciardo] kullanırken bile, her hafta sonu benzer yorumlar yapıyorduk."

"Bunu tarif etmek zor. Oldukça tek yönlü sürmeniz gerekiyor. Ama bu benim sürmek istemediğim ya da sürmeyi sevmediğim bir tarz."

"Aracı şu anda kullanmak zorunda olduğum şekilde kullanmaktan hoşlanmıyorum. Bunun benimle hiç uyuşmadığını hissediyorum."

"Minimum hızı taşıyabilmek ve bir virajı 'U' dönebilmek istiyorum. Şu anda dünyada yapabileceğim en son şey virajı 'U' dönmek. Virajı her zamankinden daha fazla 'V' şeklinde dönmem gerekiyor ve bunu yapmayı hiçbir zaman sevmedim." yanıtını verdi.

Aracın güçlü yanlarını anlatan Norris, frenlemenin aracın güçlü yanlarından biri olduğunu söyledi.

"Temel olarak, araç sadece düz bir çizgide gitmeyi seviyor. Ama düz bir çizgide bile çok hızlı gitmiyor!"

"Ama frenlemede, düz çizgi frenlemesinde çok iyiyiz, bu yüzden ıslak zeminde zaman zaman çok hızlıydık. Ama genel olarak ıslak zeminde hızlı olduğumuzu söyleyemem, Monako'da olduğu gibi frenlemenin büyük önem taşıdığı durumlarda ıslak zeminde hızlıyız. Lastik sıcaklığı artıyor, bu yüzden güven artıyor."

"İşte o zaman hızlıyız ama aslında ıslak zeminde virajlarda hızlı değiliz. Yani rekabetçi olmamızı sağlayan bazı şeyler var."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Erik Junius

"Ama önemli olan farklı çizgilerde ve farklı şekillerde sürüş yapabilme imkanına sahip olabilmek. Rüzgar değişirse, koşullar değişirse, farklı yakıt yükleri, lastik bozulması olursa, yine belirli bir şekilde sürmek zorundayız."

"Ve bu şu anda sevdiğim değil, uyum sağlamak zorunda olduğum bir tarz. Bir pilot olarak hâlâ adapte olmam gereken çok şey var ve bu araç, benim sürmek istediğim araçtan çok uzak."

Norris yavaş hızlı virajların aracın güçlü yanı olmadığını belirtirken, diğer takımların da benzer sorunları olduğunu kabul ediyor.

McLaren pilotu, "Bunun özellikle bize özgü olduğunu düşünmüyorum, çünkü diğerlerinin de benzer yorumlar yaptığını biliyorum."

"Ancak yavaş hızdaki virajlarda en yavaş araçlardan biriyiz. Bu, son beş yıldır bizim için kötü olan ve gerçekten iyi mücadele edemediğimiz bir alan. Ve hiçbir noktada, 'Vay be, yavaş hızda güçlüyüz, şimdi yüksek hız üzerinde çalışalım' diyemedik."

"Yüksek hızda her zaman iyiydi, yavaş hızda zayıftı. Ancak genel olarak bu lastikleri nasıl kullanmamız gerektiğini anlamak çok zor. Düz çizgide gitmeyi seviyorlar ancak viraj almayı sevmiyorlar."

"Bu yüzden aracı biraz buna göre ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. Ama aracı ne kadar iyi ayarlarsanız lastiklere ve bunun gibi şeylere o kadar az yük bindirebilirsiniz." dedi.

Bu sorunun nasıl çözülebileceği sorulduğunda ise Norris, şunları söyledi: "Sanırım bu aerodinamikle ilgili ve buna odaklanıyoruz. Ama bu aynı zamanda bu bir yol tutuş özelliği ve bunun aerodinamikle ilgisi olmadığını söyleyebilirim. Aerodinamik, yük eklemenin en kolay yolu ve mutlak performans getirmenin kolay bir yolu."

"Yavaş hızda bir Red Bull ile aynı yüke sahip olduğumuzu söylesek bile, doğru araç dengesine sahip olduğumuzu düşünmüyorum, bunun da bizim için bir sınırlama olduğu fikrindeyim."

"Bence mesele sadece aerodinamik olarak nasıl performans gösterdiğimize bakmak değil, aynı zamanda mekanik olarak her şeyi birbirine bağlamak ve düşük hız performansını arttırmak için diğer bazı takımların sahip olduğu küçük şeyleri bulmak."