Formula 1 Meksika GP

Norris: "Araç hâlâ kullanması zor bir yapıya sahip"

Lando Norris, MCL40 aracının hâlen sürmesi zor bir araç olduğunu dile getirse de cuma günü iyi bir gün geçirdiklerini düşünüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 13:00

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Lando Norris, ilk antrenman seansında koltuğunu Leonardo Fornaroli'ye bırakırken ikinci antrenmanda güçlü bir performans ortaya koyarak Charles Leclerc'in ardında en hızlı ikinci isim oldu.

Son dünya şampiyonu, performans açısından hâlâ gelişim alanları bulunduğunu düşünse de MCL40'ı kullanmanın zor olmaya devam ettiğini vurguladı.

Günün ardından Norris, "İkinci antrenman seansı sonunda zaman tablosuna baktığımızda kötü bir gün geçirmedik ancak araç hâlâ kullanması zor bir yapıda."

"Kesinlikle hızımız var ancak şu anda griddeki rekabet inanılmaz derecede yakın. Bu nedenle sıralama turlarında sonucu, kusursuz bir performans gösterip göstermeyeceğimiz belirleyecek."

"İlk antrenman seansındaki desteği için Leo'ya teşekkür ederim. Takım olarak gece boyunca üzerinde çalışmamız gereken hâlâ pek çok konu var ancak geliştirebileceğimiz sağlam bir temele kesinlikle sahibiz." şeklinde konuştu.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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