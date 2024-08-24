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Formula 1 Hollanda GP

Norris: "Araba muhteşem hissettirdi"

2024 Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Lando Norris, seanstan sonra açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

Lando Norris Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turlarında Max Verstappen'in önünde pole pozisyonunu aldıktan sonra konuştu:

“İnanılmaz bir gün. Geri dönmek ve pole pozisyonuyla başlamak güzel. Güzel bir turdu."

“Sıralama turları oldukça sorunsuz geçti ve iyi turlar attık, özellikle de son turda. Takım harika bir iş çıkardı ve mutluyum."

“Orada kendimi rahat hissettim. Araba harika hissettirdi. Bazı güncellemeler yaptık ve her şey çok iyi çalışıyor."

“Yarın için heyecanlıyım. Zorlu olacağına eminim."

“Max tüm hafta sonu hızlıydı. Bugün onu yakaladığımızı biliyorum ama yine de ikinci sırada ve özellikle kendi evindeki yarışta iyi bir mücadele ortaya koyacaktır.”

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