Norris, APX GP garaj düzenini kıskanmış!

Kurgusal takım, Brad Pitt ve Damson Idris tarafından canlandırılan Sonny Hayes ve Joshua Pearce'a ev sahipliği yapacak.

Lewis Hamilton'ın filmin merkezinde özgünlüğün yer almasını sağlamak üzere projeyi denetlemesiyle, APX GP'ye Silverstone etkinliği için Mercedes ve Ferrari arasında bir pit garajı tahsis edildi ve sahneler bu hafta sonu boyunca çekilecek.

Özel olarak modifiye edilen F2 aracı, yapım ekibi çekimleri tamamlarken güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturmamak adına seanslar arasında piste çıkacak.

Film setiyle ilgili düşünceleri sorulan Norris, "Bunun bir parçası olmak harika, oldukça havalı."

"Brad'in dublörünü gördüm, bu konuda konuşuyor ve söyledikleri kulağa hoş geliyor, gerçekten havalı görünüyor."

"İyi bir iş çıkarıyorlar ve bu büyük bir prodüksiyon. "

"Garajları gerçekten çok güzel, hatta sahip oldukları bazı şeyleri kıskanıyorum."

"Pistte olacaklarını biliyorum ve duyduğum kadarıyla Brad sürüş ve benzeri konularda iyi bir iş çıkarmış." yanıtını verdi.