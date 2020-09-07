Norris, "aptalca" olan kırmızı bayrak kuralını eleştirdi

Norris, İtalya GP'nin ilk bölümünde lider Lewis Hamilton ve ikinci sıradaki Carlos Sainz'ın arkasında 3. sıradaydı.

Ancak kırmızı bayraktan sonraki yeniden startta Norris, olaydan önce pite giren Pierre Gasly, pit alanı kapalıyken pite gelen Antonio Giovinazzi ve henüz pite gelmeyen Lance Stroll'ün gerisinde kendisine yer buldu. Stroll, pite gelmemesinin ardından kırmızı bayrak esnasında lastik değiştirerek avantaj sağladı ve yarışı Norris'in önünde 3. sırada tamamladı.

Sky F1'e konuşan Norris, "Bugün podyuma çıkamamış olmamın tek nedeni, Stroll'ün aptalca bir kural sonucunda serbest pit stop yapmış olması. Bu pozisyonu haksız yere aldılar, birçok açıdan hak etmiyorlar."

"Bana göre bu hak alınmalı. Önümüzde iki örnek var. Daha öncesinde pite gelen Gasly var. O, kırmızı bayrakla öne geçti. Ancak pitini yapmıştı, bu yüzden adildi. Bu konuda bir şey yapamazsınız."

"Ancak henüz pite gelmeyen bir pilot, hiçbir şey yapmadan 24 sn kazandı. Bana göre o pite gelmeliydi. Pierre gibi yaparak şanslı olabilirsiniz, bu şekilde olursa adil olur."

"Ancak pite gelmeyen birisinin zorunlu pit stopunu bu şekilde yapması, daha doğrusu yapmaması bana göre doğru değil." dedi.

Seidl: "Duygusal bir tepkiydi"

McLaren'ın takım patronu Andreas Seidl ise böyle bir kural olduğunu bildiklerini, bu yüzden kabullendiklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Seidl, "Kuralların bu halinde bir sorun görmüyorum. Hep birlikte çalışıyoruz. Takımlar olarak FIA ile birlikte çalışıyoruz."

"Lando'nun düşüncelerini anlayışla karşılıyorum ancak bizim de lehimize olan zamanlar olabiliyor. Kurallar bu şekilde, hepimiz kuralları biliyoruz. Hepimiz bu kurallar için oy kullandık. Bu yüzden şikayet etmenin bir manası yok. Başımızı eğip, işimize bakacağız." dedi.

Bu kural hakkında Norris'le konuşup konuşmayacağı sorulduğunda Seidl, "Bu konu hakkında konuşacak çok bir şey yok. Bu, yarış içerisinde olan bir duyguydu."

"Bu çocuklar sporun kahramanları, araç içerisinde her şeylerini veriyorlar ve her bir salise için savaşıyorlar. Başınıza bir iş geldiğinde, onun en adil şey olmadığını düşünüyorsunuz ve bu duygusal bir tepki. Ancak şu anda iyi olduğundan eminim." dedi.

Masi: "Değişiklik gerekliyse değerlendirilir"

FIA Yarış Direktörü Michael Masi ise bu kuralı tartışmaya hazır olduklarını söyledi.

Masi, "Anladığım kadarıyla yarışın durdurulması ile ilgili kurallar uzun zamandır kullanımda."

"Neyse ki bu tür durumlar pek sık olmuyor. Kurallar içerisinde gözden geçirilmesi gereken alanlar varsa, tüm takımların sportif direktörleriyle yapılacak sportif çalışma grubu toplantısında bunu yapacağız. Yapılması gereken bir şey varsa, gerekli süreci başlatacağız."

"2020'nin kalanında bir şey değişmeyecek ancak gelecek için bu konuyu tartışacağız, ders çıkaracağız ve geliştirilmesi gereken alanlar var mı göreceğiz." dedi.