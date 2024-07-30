Norris: "Aptalca hatalar yüzünden puan kaybediyorum"
Lando Norris, son yarışlardaki hataları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Lando Norris, McLaren F1 Takımı
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
McLaren pilotu Lando Norris, son haftalardaki kötü start'ları ve basit hataları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
İngiliz pilot, dördüncü sıradan başladığı Belçika Grand Prix'sinde ilk virajın çıkışında çakıl havuzuna girerek basit bir hata yaptı ve bu hata onun yarış galibiyeti mücadelesinden kopmasına neden oldu.
Lando Norris, start'taki hatasının ardından 7. sıraya geriledi ve daha üçüncü turda Max Verstappen'in baskısı hissetmeye başladı.
İlk pit stopların ardından, yarışın ikinci ve üçüncü stintlerinde Verstappen'in gerisine düştü ve bir türlü geçmeyi başaramadı.
Lando Norris, damalı bayrağı altıncı sırada geçti ve George Russell'ın diskalifiye edilmesiyle yarışı 5. sırada tamamladı.
İngiliz pilot son haftalardaki performansı hakkında şunları söyledi: "Aptalca hatalar yüzünden son dört yarışta çok fazla puan kaybettim."
"Neden hata yaptığımı bilmiyorum. Saçma sapan şeyler."
"Zor şeyler bile değil. Sadece ilk virajda sorun yaşamamak için biraz boşluk bırakmak istemiştim. Hasar almamaya dikkat ediyordum. Sonra kendimi pist dışında buldum."
"Açıkçası son dönemde start'larım da iyi değildi."
"Spa'da Kolay bir podyum kaybettim, hatta daha fazlasını, bu yüzden tek bir neden yok. Belki de biraz fazla zorluyorum ve bunun bedelini ödüyorum."
Belçika Grand Prix'sinin ardından şampiyona lideri Max Verstappen ve Lando Norris arasında 78 puan bulunuyor.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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