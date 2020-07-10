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Formula 1 / Son dakika

Norris: “Aptalca bir hata yaptım”

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Norris: “Aptalca bir hata yaptım”
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 15:44

Pazar günkü yarış için 3 sıra grid cezası alan Lando Norris, yaptığı hatanın “aptalca” olduğunu söyledi.

Steiermark Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında sarı bayraklar altında Pierre Gasly’i geçen Norris, 3 sıra grid cezası almıştı.

Bu konu hakkında konuşan İngiliz sürücü, “Dürüst olmak gerekirse benim hatamdı. Hızlı turumdaydım. Önümdeki çocuklar ya çıkış turunda ya da lastikleri soğutma turundaydı. Sarı bayraklar için yavaşladım, ancak yavaş şekilde diğer iki aracı geçtim.”

“Risk yoktu ancak biraz fazla ivmeyle geldim ve onları geçtim. Söyleyecek başka bir şey yok.”

“Araç fena hissettirmiyor. Fiziksel olarak bir konuda zorlandım, ancak bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Günümü zorlaştırdı. İstediğim kadar tur atamadım. Yarın ve pazar günü için formda olduğumdan emin olmak için bunu halletmeliyim.”

 

“Tur sayısı ve bazı şeyler konusunda biraz geride kaldım ancak hızımızın olduğunu düşünüyorum. Pist de ayrıca biraz farklıydı, bu da biraz etkiledi ancak pazar günü farklı olacak. Sıralama turlarını yarın ya da pazar günü yapacak mıyız emin değilim. Ancak kendime güveniyorum, araç iyi hissettiriyor.”

“Açık şekilde iyi bir aracımız var. Racing Point çok hızlı. Şimdilik bu hafta sonu araçtan maksimumu daha fazla çıkarttılar. Belki de sıcak koşulları bizden daha çok seviyorlardır, bu yüzden değişken koşullu bir yarış iyi olabilir.”

“Yağmurun yarışları eğlenceli ve heyecanlı hale getirdiğini biliyorum, yağmurda sürmeyi de seviyorum. Ancak kuru zeminde oldukça rekabetçi olduğumuzu da biliyorum, yani hangi koşullarda yarışacağımız çok da fark etmez.” ifadelerini kullandı.

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Editör Cem Özel

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