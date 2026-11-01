Formula 1 Meksika GP

Norris: "Antonelli inanılmaz bir sezon geçirdi"

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonu Lando Norris, 2026 sezonunun şampiyonu Kimi Antonelli'yi tebrik ederken genç sürücünün olağanüstü bir sezon geçirdiğini söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 23:36

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Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlamasının ardından kariyerinin ilk Formula 1 şampiyonluğunu elde etti.

2025 Dünya Şampiyonu Lando Norris, taze şampiyon Antonelli hakkında şunları söyledi: "Bunu kesinlikle hak ediyor."

"Bu yıl inanılmaz bir performans sergiledi. Hatta inanılmaz demek bile yetersiz kalır."

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Onu tebrik ediyorum. Özellikle de bu yaşta başarmış olması gerçekten etkileyici. Henüz 20 yaşında."

"Onun adına gerçekten çok mutluyum. Kendisi gerçekten harika bir insan. Bu başarıyı fazlasıyla hak ediyor, umarım bu başarıyı gerektiği gibi kutlar!

"Olağanüstü bir sezon geçirdi. Bu yüzden onun adına çok mutluyum."

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- Motorsport.com Ekibi

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