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Formula 1

Norris: "Antonelli, F1'deki en iyi pilotlardan biri olan Russell'dan çok şey öğrenebilir"

Lando Norris, Kimi Antonelli'nin 2025 takım arkadaşı George Russell'dan pek çok şey öğreneceğini ve bu sayede kısa sürede hızlanabileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Mercedes AMG

Antonelli, 2025'te Mercedes'e katılarak Lewis Hamilton'ın boşalan koltuğuna oturacak.

Antonelli bu sezon kapsamlı bir gelişim programından geçti ve önceki yıllarda Mercedes F1 araçlarında geçirdiği zamanı F2 programıyla birleştirdi.

Monza'da ise ilk antrenman seansında Russell'ın W15'ini devraldı. Ancak bu deneyim, Parabolica'da bariyerlere çarptığı için çok uzun sürmedi.

Norris, mevcut Prema sürücüsünün F1'deki 'en iyilerden biri' olan takım arkadaşından bir şeyler öğrenme fırsatına sahip olduğunu düşünüyor ve baskıyı kaldırabilirse başarılı bir şekilde uyum sağlayacağını savunuyor.

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team

Pole man Lando Norris, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Eminim ki onun için dik bir öğrenme eğrisi olacak ve üzerinde büyük bir baskı olacak."

"Ama takım arkadaşı George Russell, F1'deki en iyi pilotlardan bir tanesi. Ondan bir şeyler öğrenerek tüm bu süreçle başa çıkacağından ve kısa sürede hızlanacağından eminim." 

"Formula 1'de olmak için yeterince iyi ve belli ki Toto Wolff onda çok şey görüyor."

"Alt serilerde kendini gayet iyi bir şekilde kanıtladı. F4'ten direkt olarak F2'ye geçmek büyük bir sıçrama."

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