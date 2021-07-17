Norris: "Altıncı sıradan daha fazlasını yapamazdık"

McLaren sezon başından beri cuma günleri genel olarak daha yavaş bir görüntü çiziyor ve bu durum, Silverstone'da da devam etti.

Sıralama turlarında McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo sırasıyla altıncı ve yedinci sıralarda yer aldılar.

Günün ardından konuşan Lando Norris, sınırlı pist üstü zamanı nedeniyle kendileri için kolay bir antrenman seansı olmadığını söyledi.

McLaren pilotu, "Açıkçası bu farklı formatla bizim için zor bir gündü ve pistteki zamanımız oldukça kısıtlıydı. Alışık olduğunuzda daha az pist üstü zamanıyla beraber kararlar almak çok zor ve elinizdeki bilgilerle biraz daha fazla kumar oynuyorsunuz."

"Altıncı sıradan memnunum çünkü çok daha kötü olacağını düşünmüştüm. Bundan daha fazlasını yapabileceğimizi sanmıyorum. Belki ufak tefek şeyleri daha iyi yapabilirdik ama daha fazlası zordu ve bu yüzden mutluyum. Cumartesi günü için iyi bir pozisyonumuz olduğunu düşünüyorum."

"Araç iyiydi fakat çizgiyi her geçişimizde, her zaman biraz yavaş kaldık. Sonunda üçüncü bölümde iyi bir tur attım ve beklediğimden birkaç sıra daha üstteydim. Gerçekten kolay bir gün olmadı fakat tatmin olduğumu söyleyebilirim."

"Henüz stratejimizi belirlemedik. Pazar gününü düşünmek gerekiyor çünkü tüm puanlar burada dağıtılacak. İlk üçle aramızda epey mesafe var, bu yüzden onları Avusturya'ya kıyasla daha az düşünüyoruz."

"Önümüzde yeni bir mücadele var ve sadece en iyisini yapmak için kendimize odaklandık. Lastikleri ne kadar zorlayabileceğimizi veya onları yönetip yönetmeyeceğimizi yarınki ikinci antrenman seansında göreceğiz. Açıkçası heyecanlıyım ve sprint yarışını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images