Norris, altı yaşındaki bir taraftarının hazırladığı kask tasarımıyla yarışacak!

Lando Norris, bu hafta sonu kullanacağı kaskın görüntülerini paylaştı.

İngiliz pilot, “Bu kask Eva tarafından tasarlandı ve o, henüz altı yaşında. Bu seçimi gerçekten sevdim." dedi.

Altı yaşındaki Norris hayranı, kask tasarımında Lando Norris'in adını yazarken, İngiliz pilotun logosunu ve F1 aracını resmetmeye çalışmış.

Bir yerde Norris'in adını sığdıramamış ve "S" harfini aşağı eklemek zorunda kalmış.

Ayrıca kaskta bir tane de kalp yer alıyor.