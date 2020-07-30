Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
19 Saat
:
39 Dakika
:
51 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Norris, altı yaşındaki bir taraftarının hazırladığı kask tasarımıyla yarışacak!

paylaşım
yorumlar
Norris, altı yaşındaki bir taraftarının hazırladığı kask tasarımıyla yarışacak!
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Tem 2020 13:38

McLaren sürücüsü Lando Norris, taraftarları arasında bir yarışma düzenledi ve bu yarışmanın ardından İngiltere Grand Prix'sinde sıradışı bir kask tasarımıyla yarışacak.

Lando Norris, bu hafta sonu kullanacağı kaskın görüntülerini paylaştı.

İngiliz pilot, “Bu kask Eva tarafından tasarlandı ve o, henüz altı yaşında. Bu seçimi gerçekten sevdim." dedi.

Altı yaşındaki Norris hayranı, kask tasarımında Lando Norris'in adını yazarken, İngiliz pilotun logosunu ve F1 aracını resmetmeye çalışmış.

Bir yerde Norris'in adını sığdıramamış ve "S" harfini aşağı eklemek zorunda kalmış.

Ayrıca kaskta bir tane de kalp yer alıyor.

Slider
Liste

Шлем Ландо Норриса, McLaren

Шлем Ландо Норриса, McLaren
1/4

Fotoğraf: Lando Norris

Шлем Ландо Норриса, McLaren

Шлем Ландо Норриса, McLaren
2/4

Fotoğraf: Lando Norris

Шлем Ландо Норриса, McLaren

Шлем Ландо Норриса, McLaren
3/4

Fotoğraf: Lando Norris

Шлем Ландо Норриса, McLaren

Шлем Ландо Норриса, McLaren
4/4

Fotoğraf: Lando Norris

 

"Mercedes’in korkunç hızı, daha fazla tasarım kopyalamasına yol açabilirdi"

Önceki haber

"Mercedes’in korkunç hızı, daha fazla tasarım kopyalamasına yol açabilirdi"

Sonraki haber

Perez, koronavirüs testinin ardından kendisini tecrit etti!

Perez, koronavirüs testinin ardından kendisini tecrit etti!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Александр Кабановский

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull'un "zorlu" RB16'sında neler oluyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz
3s

Red Bull'un "zorlu" RB16'sında neler oluyor?

"Mercedes’in korkunç hızı, daha fazla tasarım kopyalamasına yol açabilirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
51dk

"Mercedes’in korkunç hızı, daha fazla tasarım kopyalamasına yol açabilirdi"

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış
1s

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

Horner: “Racing Point kararı, F1’in geleceği için çok önemli”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Horner: “Racing Point kararı, F1’in geleceği için çok önemli”

Norris, altı yaşındaki bir taraftarının hazırladığı kask tasarımıyla yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
41dk

Norris, altı yaşındaki bir taraftarının hazırladığı kask tasarımıyla yarışacak!

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Elkann: "Vettel'le devam etmek istemedik çünkü ondan sabretmesini isteyemezdik"

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Racing Point, bir şeyler icat etmek yerine bir Mercedes üretti"

Wolff: "Geçen yıl bazı yarışlarda 68 beygir gerideydik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Geçen yıl bazı yarışlarda 68 beygir gerideydik"

Son Haberler

Perez, koronavirüs testinin ardından kendisini tecrit etti!
F1 Formula 1 / Son dakika
2dk

Perez, koronavirüs testinin ardından kendisini tecrit etti!

Norris, altı yaşındaki bir taraftarının hazırladığı kask tasarımıyla yarışacak!
F1 Formula 1 / Son dakika
41dk

Norris, altı yaşındaki bir taraftarının hazırladığı kask tasarımıyla yarışacak!

"Mercedes’in korkunç hızı, daha fazla tasarım kopyalamasına yol açabilirdi"
F1 Formula 1 / Son dakika
51dk

"Mercedes’in korkunç hızı, daha fazla tasarım kopyalamasına yol açabilirdi"

FIA, Silverstone’daki pist limitlerine açıklık getirdi
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

FIA, Silverstone’daki pist limitlerine açıklık getirdi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull'un "zorlu" RB16'sında neler oluyor?

3s
2
Formula 1

"Mercedes’in korkunç hızı, daha fazla tasarım kopyalamasına yol açabilirdi"

51dk
3
GENEL

31 Temmuz - 2 Ağustos Yarış Programı

1s
4
Formula 1

Horner: “Racing Point kararı, F1’in geleceği için çok önemli”

3s
5
Formula 1

Norris, altı yaşındaki bir taraftarının hazırladığı kask tasarımıyla yarışacak!

41dk

Son Videolar

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Son Haberler

Perez, koronavirüs testinin ardından kendisini tecrit etti!
F1

Perez, koronavirüs testinin ardından kendisini tecrit etti!

Norris, altı yaşındaki bir taraftarının hazırladığı kask tasarımıyla yarışacak!
F1

Norris, altı yaşındaki bir taraftarının hazırladığı kask tasarımıyla yarışacak!

"Mercedes’in korkunç hızı, daha fazla tasarım kopyalamasına yol açabilirdi"
F1

"Mercedes’in korkunç hızı, daha fazla tasarım kopyalamasına yol açabilirdi"

FIA, Silverstone’daki pist limitlerine açıklık getirdi
F1

FIA, Silverstone’daki pist limitlerine açıklık getirdi

Brundle, komplo teorilerinin yaratıldığı Vettel röportajının perde arkasını anlattı
F1

Brundle, komplo teorilerinin yaratıldığı Vettel röportajının perde arkasını anlattı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.