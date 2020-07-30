Norris, altı yaşındaki bir taraftarının hazırladığı kask tasarımıyla yarışacak!
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McLaren sürücüsü Lando Norris, taraftarları arasında bir yarışma düzenledi ve bu yarışmanın ardından İngiltere Grand Prix'sinde sıradışı bir kask tasarımıyla yarışacak.
Lando Norris, bu hafta sonu kullanacağı kaskın görüntülerini paylaştı.
İngiliz pilot, “Bu kask Eva tarafından tasarlandı ve o, henüz altı yaşında. Bu seçimi gerçekten sevdim." dedi.
Altı yaşındaki Norris hayranı, kask tasarımında Lando Norris'in adını yazarken, İngiliz pilotun logosunu ve F1 aracını resmetmeye çalışmış.
Bir yerde Norris'in adını sığdıramamış ve "S" harfini aşağı eklemek zorunda kalmış.
Ayrıca kaskta bir tane de kalp yer alıyor.
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Шлем Ландо Норриса, McLaren
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Fotoğraf: Lando Norris
Шлем Ландо Норриса, McLaren
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Fotoğraf: Lando Norris
Шлем Ландо Норриса, McLaren
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Fotoğraf: Lando Norris
Шлем Ландо Норриса, McLaren
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Fotoğraf: Lando Norris
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|Александр Кабановский
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