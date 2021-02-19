Norris şimdiden simülatörde Ricciardo'dan bir şeyler öğrenmeye başlamış

F1'deki ilk 2 sezonunu Carlos Sainz'le takım arkadaşı olarak geçiren Norris, 2021 itibariyle Renault'dan McLaren'a geçen Daniel Ricciardo'yla aynı garajı paylaşacak.

Ricciardo 3 yıllık bir sözleşmeyle McLaren'a katıldı ve 2014'ten 18'e kadar yarıştığı, birlikte 7 yarış kazandığı Red Bull'da edindiği galibiyet tecrübesini beraberinde getirerek, İngiliz ekibe katkıda bulunması bekleniyor.

Norris, henüz yeni sezon tam olarak başlamadan Ricciardo'nun kendisini hangi alanlarda gelişme göstermesi için zorlayacağını bilemeyeceğini, fakat şimdiden McLaren'ın simülatöründe yeni takım arkadaşından birkaç şey kaptığını söyledi.

Salı günü Silverstone'da düzenledikleri testin öncesinde konuşan Norris, "Bilemiyorum, bu hafta ilk sürüşümüz olacak ve bu konudaki fikrim oluşmaya başlayacak."

"Daniel’ı iyi bir şekilde gözlemleyip kendisinden ve geribildirimlerinden bir şeyler öğrenmeyi hedefliyorum. Fakat halihazırda simülatörde ondan bir şeyler yakaladım, özellikle nerede ve nasıl beni (gelişmem için) zorlayabileceğine dair..."

"Bilmiyorum, ilk yarış hafta sonunun ilk testlerine kadar bir cevap veremem çünkü her şey orada gerçeğe dönüşüyor ve insanlar gerçek potansiyellerini gösteriyor."

"Bu konuda henüz tam bir cevabım yok fakat beni her alanda zorlayacağına eminim, benim de onu zorlayacağımı umuyorum. Hedefim bu." dedi.

2011'den beri F1 gridinde yer alan Ricciardo, 2018 sezonunun sonunda takımdan ayrılan Fernando Alonso'dan sonra McLaren'da yarışan en tecrübeli pilot olacak.

Ricciardo, henüz F1'deki 3. sezonuna girecek olan Norris'e kıyasla çok daha tecrübeli bir pilot olsa da, son 2 sezondur McLaren'la yarışan takım arkadaşından bir şeyler öğrenebileceğini düşünüyor.

Ricciardo, "Elbette F1 tecrübesi olarak, 11 sezonuma gireceğim için, ben daha tecrübeliyim."

"Fakat McLaren tecrübesi açısından Lando daha tecrübeli. O yüzden elbette, takımın kendisi ve McLaren ailesine entegre olma gibi konularda ondan öğreneceğim bazı şeyler var."

"Her yeni bir takım arkadaşınız olduğunda, gerçekten yeni bir şeyler öğrenmek için bir şansınız oluyor: ya iş etiği, ya sürüş tekniği, ya da her iki konuda da. Dolayısıyla bu konuda çok açık fikirliyim."

"Her sürücü kendisine ve yeteneklerine güven duyar, ben de bir birey olarak çok özgüvenliyim; fakat aynı zamanda açık fikirliyim de."

"Kendimi daha iyi hale getirmek adına Lando'dan öğrenebileceğim bir şeyler varsa, elbette olabildiğince çok şey öğrenmeye çalışacağım."