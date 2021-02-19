Norris şimdiden simülatörde Ricciardo'dan bir şeyler öğrenmeye başlamış

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
291 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Resmi: Fittipaldi, Haas'ın yedek ve test pilotu olmaya devam edecek Sonraki / Tsunoda: "Suzuka'da yarışmak için çok heyecanlıyım"
Formula 1 / Son dakika

Norris şimdiden simülatörde Ricciardo'dan bir şeyler öğrenmeye başlamış

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Lando Norris, takım arkadaşı olarak geçirecekleri ilk F1 sezonunun öncesinde, McLaren simülatöründe şimdiden Daniel Ricciardo'dan bir şeyler öğrenmeye başlamış.

paylaşım
yorumlar
Norris şimdiden simülatörde Ricciardo'dan bir şeyler öğrenmeye başlamış

F1'deki ilk 2 sezonunu Carlos Sainz'le takım arkadaşı olarak geçiren Norris, 2021 itibariyle Renault'dan McLaren'a geçen Daniel Ricciardo'yla aynı garajı paylaşacak.

Ricciardo 3 yıllık bir sözleşmeyle McLaren'a katıldı ve 2014'ten 18'e kadar yarıştığı, birlikte 7 yarış kazandığı Red Bull'da edindiği galibiyet tecrübesini beraberinde getirerek, İngiliz ekibe katkıda bulunması bekleniyor.

Norris, henüz yeni sezon tam olarak başlamadan Ricciardo'nun kendisini hangi alanlarda gelişme göstermesi için zorlayacağını bilemeyeceğini, fakat şimdiden McLaren'ın simülatöründe yeni takım arkadaşından birkaç şey kaptığını söyledi.

Salı günü Silverstone'da düzenledikleri testin öncesinde konuşan Norris, "Bilemiyorum, bu hafta ilk sürüşümüz olacak ve bu konudaki fikrim oluşmaya başlayacak."

"Daniel’ı iyi bir şekilde gözlemleyip kendisinden ve geribildirimlerinden bir şeyler öğrenmeyi hedefliyorum. Fakat halihazırda simülatörde ondan bir şeyler yakaladım, özellikle nerede ve nasıl beni (gelişmem için) zorlayabileceğine dair..."

"Bilmiyorum, ilk yarış hafta sonunun ilk testlerine kadar bir cevap veremem çünkü her şey orada gerçeğe dönüşüyor ve insanlar gerçek potansiyellerini gösteriyor."

"Bu konuda henüz tam bir cevabım yok fakat beni her alanda zorlayacağına eminim, benim de onu zorlayacağımı umuyorum. Hedefim bu." dedi.

İlgili İçerik:

2011'den beri F1 gridinde yer alan Ricciardo, 2018 sezonunun sonunda takımdan ayrılan Fernando Alonso'dan sonra McLaren'da yarışan en tecrübeli pilot olacak.

Ricciardo, henüz F1'deki 3. sezonuna girecek olan Norris'e kıyasla çok daha tecrübeli bir pilot olsa da, son 2 sezondur McLaren'la yarışan takım arkadaşından bir şeyler öğrenebileceğini düşünüyor.

Ricciardo, "Elbette F1 tecrübesi olarak, 11 sezonuma gireceğim için, ben daha tecrübeliyim."

"Fakat McLaren tecrübesi açısından Lando daha tecrübeli. O yüzden elbette, takımın kendisi ve McLaren ailesine entegre olma gibi konularda ondan öğreneceğim bazı şeyler var."

"Her yeni bir takım arkadaşınız olduğunda, gerçekten yeni bir şeyler öğrenmek için bir şansınız oluyor: ya iş etiği, ya sürüş tekniği, ya da her iki konuda da. Dolayısıyla bu konuda çok açık fikirliyim."

"Her sürücü kendisine ve yeteneklerine güven duyar, ben de bir birey olarak çok özgüvenliyim; fakat aynı zamanda açık fikirliyim de."

"Kendimi daha iyi hale getirmek adına Lando'dan öğrenebileceğim bir şeyler varsa, elbette olabildiğince çok şey öğrenmeye çalışacağım."

Resmi: Fittipaldi, Haas'ın yedek ve test pilotu olmaya devam edecek

Önceki haber

Resmi: Fittipaldi, Haas'ın yedek ve test pilotu olmaya devam edecek

Sonraki haber

Tsunoda: "Suzuka'da yarışmak için çok heyecanlıyım"

Tsunoda: "Suzuka'da yarışmak için çok heyecanlıyım"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo , Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
2
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

7s
3
Formula 1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

43 dk
4
Formula 1

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

8s
5
Formula 1

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

1s
Son Haberler
Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı
F1

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

8dk
Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
F1

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

43dk
Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
F1

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

1s
Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

1s
Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
F1

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

2s
Son Videolar
Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı 03:30
Formula 1
19 Şub 2021

Canlı izle: AlphaTauri AT02 lansmanı

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo 03:04
Formula 1
18 Şub 2021

First run with the MCL35M for Norris and Ricciardo

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü 03:07
Formula 1
17 Şub 2021

McLaren MCL35M: Araç üstü görüntüsü

Luke Smith More from
Luke Smith
Gasly: "2021'de AlphaTauri'nin lideri olmaya hazırım!"
Formula 1 / Son dakika

Gasly: "2021'de AlphaTauri'nin lideri olmaya hazırım!"

EA, F1 video oyun geliştiricisi Codemasters'ı resmen devraldı
eSpor / Son dakika

EA, F1 video oyun geliştiricisi Codemasters'ı resmen devraldı

Horner: "Hamilton emekli olursa, Mercedes'in ilk tercihi Verstappen"
Formula 1 / Son dakika

Horner: "Hamilton emekli olursa, Mercedes'in ilk tercihi Verstappen"

More from
Daniel Ricciardo
Ricciardo: "Kahramanım olan Earnhardt'ın ölümü, beni çok etkiledi"
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Kahramanım olan Earnhardt'ın ölümü, beni çok etkiledi"

MCL35M ile ilk testini tamamlayan Ricciardo: "Her şey yolunda gidiyor"
Formula 1 / Son dakika

MCL35M ile ilk testini tamamlayan Ricciardo: "Her şey yolunda gidiyor"

Norris, Ricciardo'nun seviyesini görmek için ilk testi bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Norris, Ricciardo'nun seviyesini görmek için ilk testi bekliyor

More from
McLaren
Brown sprint yarış fikrini "cesaret verici" bulurken, Norris temkinli yaklaşıyor
Formula 1 / Son dakika

Brown sprint yarış fikrini "cesaret verici" bulurken, Norris temkinli yaklaşıyor

McLaren'ın 2021'deki belirsiz hedefi ne olacak?
Formula 1 / Analiz

McLaren'ın 2021'deki belirsiz hedefi ne olacak?

Key, MCL35M'deki ana değişiklikleri açıkladı McLaren MCL35M lansmanı
Formula 1 / Analiz

Key, MCL35M'deki ana değişiklikleri açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Teknik analiz: Alfa Romeo C41
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Richard Mille anlaşmasını doğruladı

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Son Haberler

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, SentinelOne ile anlaştı

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Red Bull RB15 ile Silverstone'da piste çıktı

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine Racing, F1 projesinde Mecachrome’la çalışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.