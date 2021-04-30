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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren pilotu Lando Norris, Portekiz GP'de Alpine F1 takımının çok güçlü görünmesi nedeniyle sıralamalar ve yarışın daha zorlu geçeceğini söyledi.

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"

Şu ana kadar gerçekleştirilen iki yarışta McLaren; Ferrari ve AlphaTauri ile birlikte genel olarak orta grubun önünde görünmüşlerdi.

Ancak Portekiz'de Alpine F1 takımı bu gruba daha yakın bir görüntü çizdi. Bugünkü ikinci antrenman seansında Mercedes ve Red Bull zirvede yer alırken onları Ferrari'den Charles Leclerc takip etti. Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon Leclerc'in hemen arkasında oldukça güçlü bir günü geride bıraktılar.

McLaren pilotları Daniel Ricciardo ile Lando Norris ise ancak 8. ve 12. olabildiler. Norris, orta grubun bu kadar kalabalık olması nedeniyle sıralamalarda son seansa kalmanın zor olabileceğini kabul etti.

Norris, "Rüzgar durumu herkes için oldukça zorlaştırdı. İyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Çok fazla şey denedik. Birinci ve ikinci antrenman seanslarında bazı sorunlar yaşadık, bu yüzden istediğim kadar çok tur atamadım."

"Aracı iyi anlıyoruz ancak pistin bazı bölgelerinde biraz zorlanıyoruz. Bazı alanlarda oldukça iyiyiz ancak bazı alanlarda oldukça zayıf ve yavaşız. Bu yüzden yarın için onlar üzerinde çalışmalıyız."

"Bugün Alpineler çok hızlıydı. Ferrari'nin hızlı olduğunu biliyoruz. Yani önümüzde olurlarsa sürpriz olmaz. Ancak normalde, geçen haftalarda Alpine ile büyük fark vardı. Bu hafta sonu çok daha rekabetçi görünüyorlar. Bu açıdan yarış ve sıralamalarda 3. seansa geçme şansı çok daha zor olabilir. İki araçla daha yarışacağız. Bu heyecan verici ancak durumu biraz daha zorlaştıracak." dedi.

 

Ricciardo ise kendisinin yeni aracında daha iyi hissettiğini vurguladı.

Ricciardo, "Şahsen bizim için daha iyi bir gündü. Birinci antrenmandan itibaren iyi hissettim. Bugün gelecekte sahip olmayı umduğum hislerin işaretlerini aldım. Bunun kaçınılmaz olmasını ve zamanla yerleşmesini umuyorum. Ancak bugün kesinlikle araç içerisindeki hislerim ve daha fazlasını alma açısından ileri yönde adım attık."

"Her şey üzerinde çalıştık. Evet, bu aracın sürüş stili farklı. Farklı bir teknik ile sürerseniz ödüllendiriyor. Virajlarda önce freni kullanıp ardından tekrar gaza basıyorsunuz. Bu biraz eşsiz bir şey. Simülatörde bunun üzerinde çalıştım ve öğrendiğim şeyleri bugün göstermeye çalıştım. Bunun olacağını düşünüyorum. Aracın kayması ve tepkileri karşısında gittikçe kendime daha fazla güveneceğim."

"Kendime daha fazla güvenmem, muhtemelen gelecek güncellemelerle olacak. Aracın genel olarak karakteristiğine bakarsak, şu anda denediğim kadarıyla, bazı virajlarda kendi stilimi kullanabiliyorum. Ancak büyük çoğunluğa bakarsak, aracı en iyi şekilde sürme tarzı farklı. Bazı güncellemeler gelene kadar, bazı güncellemelerin geleceğini söyleyebilirim,  deneyeceğim ve aracın zayıf yönlerini, nasıl sürmek istediğimi söyleyeceğim. Bu sorunu çözmek için bazı güncellemeler getirmeye çalışıyoruz. Ancak onlar gelene kadar, aracı mevcut haliyle sürmeyi öğreneceğim." dedi.

McLaren Takım Patronu Andreas Seidl, takıma yeni katılan Ricciardo'nun henüz emekleme döneminde olduğunu ve takıma alışmasının zaman alacağını söylemişti.

Seidl'in bu sözlerinin sorulması üzerine Ricciardo, "Evet, öyle. Bunu kabullenmek zor çünkü bu sporun deneyimli isimlerinden birisiyim. Öyle olunca, neden bunun için zamana ihtiyaç duyayım? Bu akıma gelirken deneyimliydim ancak herkes bana çaylakmışım gibi davranıyor. Ancak bir bakıma bu doğru çünkü bu araçta çaylağım. Ve bu ortamda da."

"Tabii ki bir çaylak değilim ancak Imola'dan sonra daha iyi iş çıkaramadığım ve daha fazlasını alamadığım için üzgündüm. Bunun üzerine Andreas ve Zak rahatlamamı ve daha fazlasının geleceğini söylediler. Sonunda istediğim şeyin geleceğinin farkındayım." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
1/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
2/34

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
3/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
4/34

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
5/34

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
6/34

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
7/34

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
8/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
9/34

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
10/34

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine A521, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fernando Alonso, Alpine A521, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
11/34

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
12/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
13/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
14/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
15/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
16/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
17/34

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
18/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
19/34

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
20/34

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
21/34

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
22/34

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
23/34

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren
24/34

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, makes a pit stop

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, makes a pit stop
25/34

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, is returned to the garage

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, is returned to the garage
26/34

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, in the pits

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, in the pits
27/34

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
28/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
29/34

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
30/34

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
31/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
32/34

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
33/34

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
34/34

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Daniel Ricciardo , Lando Norris
Takımlar McLaren
Editör Abdullah Çelik

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