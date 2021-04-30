Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"

Şu ana kadar gerçekleştirilen iki yarışta McLaren; Ferrari ve AlphaTauri ile birlikte genel olarak orta grubun önünde görünmüşlerdi.

Ancak Portekiz'de Alpine F1 takımı bu gruba daha yakın bir görüntü çizdi. Bugünkü ikinci antrenman seansında Mercedes ve Red Bull zirvede yer alırken onları Ferrari'den Charles Leclerc takip etti. Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon Leclerc'in hemen arkasında oldukça güçlü bir günü geride bıraktılar.

McLaren pilotları Daniel Ricciardo ile Lando Norris ise ancak 8. ve 12. olabildiler. Norris, orta grubun bu kadar kalabalık olması nedeniyle sıralamalarda son seansa kalmanın zor olabileceğini kabul etti.

Norris, "Rüzgar durumu herkes için oldukça zorlaştırdı. İyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Çok fazla şey denedik. Birinci ve ikinci antrenman seanslarında bazı sorunlar yaşadık, bu yüzden istediğim kadar çok tur atamadım."

"Aracı iyi anlıyoruz ancak pistin bazı bölgelerinde biraz zorlanıyoruz. Bazı alanlarda oldukça iyiyiz ancak bazı alanlarda oldukça zayıf ve yavaşız. Bu yüzden yarın için onlar üzerinde çalışmalıyız."

"Bugün Alpineler çok hızlıydı. Ferrari'nin hızlı olduğunu biliyoruz. Yani önümüzde olurlarsa sürpriz olmaz. Ancak normalde, geçen haftalarda Alpine ile büyük fark vardı. Bu hafta sonu çok daha rekabetçi görünüyorlar. Bu açıdan yarış ve sıralamalarda 3. seansa geçme şansı çok daha zor olabilir. İki araçla daha yarışacağız. Bu heyecan verici ancak durumu biraz daha zorlaştıracak." dedi.

Ricciardo ise kendisinin yeni aracında daha iyi hissettiğini vurguladı.

Ricciardo, "Şahsen bizim için daha iyi bir gündü. Birinci antrenmandan itibaren iyi hissettim. Bugün gelecekte sahip olmayı umduğum hislerin işaretlerini aldım. Bunun kaçınılmaz olmasını ve zamanla yerleşmesini umuyorum. Ancak bugün kesinlikle araç içerisindeki hislerim ve daha fazlasını alma açısından ileri yönde adım attık."

"Her şey üzerinde çalıştık. Evet, bu aracın sürüş stili farklı. Farklı bir teknik ile sürerseniz ödüllendiriyor. Virajlarda önce freni kullanıp ardından tekrar gaza basıyorsunuz. Bu biraz eşsiz bir şey. Simülatörde bunun üzerinde çalıştım ve öğrendiğim şeyleri bugün göstermeye çalıştım. Bunun olacağını düşünüyorum. Aracın kayması ve tepkileri karşısında gittikçe kendime daha fazla güveneceğim."

"Kendime daha fazla güvenmem, muhtemelen gelecek güncellemelerle olacak. Aracın genel olarak karakteristiğine bakarsak, şu anda denediğim kadarıyla, bazı virajlarda kendi stilimi kullanabiliyorum. Ancak büyük çoğunluğa bakarsak, aracı en iyi şekilde sürme tarzı farklı. Bazı güncellemeler gelene kadar, bazı güncellemelerin geleceğini söyleyebilirim, deneyeceğim ve aracın zayıf yönlerini, nasıl sürmek istediğimi söyleyeceğim. Bu sorunu çözmek için bazı güncellemeler getirmeye çalışıyoruz. Ancak onlar gelene kadar, aracı mevcut haliyle sürmeyi öğreneceğim." dedi.

McLaren Takım Patronu Andreas Seidl, takıma yeni katılan Ricciardo'nun henüz emekleme döneminde olduğunu ve takıma alışmasının zaman alacağını söylemişti.

Seidl'in bu sözlerinin sorulması üzerine Ricciardo, "Evet, öyle. Bunu kabullenmek zor çünkü bu sporun deneyimli isimlerinden birisiyim. Öyle olunca, neden bunun için zamana ihtiyaç duyayım? Bu akıma gelirken deneyimliydim ancak herkes bana çaylakmışım gibi davranıyor. Ancak bir bakıma bu doğru çünkü bu araçta çaylağım. Ve bu ortamda da."

"Tabii ki bir çaylak değilim ancak Imola'dan sonra daha iyi iş çıkaramadığım ve daha fazlasını alamadığım için üzgündüm. Bunun üzerine Andreas ve Zak rahatlamamı ve daha fazlasının geleceğini söylediler. Sonunda istediğim şeyin geleceğinin farkındayım." dedi.

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