Norris: "Alpine'i yenebileceğimizi biliyoruz"

Alpine, son yarışlarda çıkışa geçmesinin ardından şampiyonada McLaren'ı yakaladı ve her iki takımın da artık 81 puanı var.

Bu yıl McLaren'ın topladığı puanların çoğunda imzası bulunan Lando Norris, Fransa'da Alpine'i yenmenin kolay olmayacağını fakat yılın kalanında işlerin değişebileceğini düşünüyor.

Norris, "Takımımızın son zamanlardaki çalışmasından memnunum. Fakat her yarışta daha iyisini yapabileceğimizi, biraz daha fazla puan kazanabileceğimizi düşünüyorum. Yine de genel olarak istikrarlıyız, yani her şey yolunda gidiyor."

"Avusturya'da pist sınırlarına uymadığımız için aldığımız 5 saniyelik ceza bizim için zordu ve eğer bu, olmasaydı Mick Schumacher ile altıncı sıra için yarışacaktık. Fakat genel anlamda aracın potansiyelini sonuna kadar kullanmayı başarıyoruz. Diğer birçok takım yeni güncellemeler getirse dahi iyi bir iş çıkardık ve hem savaşmaya hem de puan kazanmaya devam ettik, ki bu önemli."

"Umarım Fransa'da bu başarılı performansı sürdürebiliriz ancak rakiplerimiz çok güçlü ve bizim için çok zor olacak. Özellikle Alpine çok hızlı ve Fernando sıralama turlarında mükemmel bir performans gösteriyor. Onların her iki sürücüsü de oldukça tutarlı bir performans sergiliyor."

"Şu anda eşit puana sahip olduğumuz Alpine'in önünde kalmak kolay olmayacak. Yine de savaşçı bir ruhumuz var ve bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Aracımız o kadar hızlı olmasa bile Alpine'den daha iyi performans göstermeyi başardığımız yarışlar oldu. Burası onların ev yarışı olsa da, aynı şeyi önümüzdeki hafta sonu da yapmaya çalışacağız."

"Geçen yıl Fransa'da lastiklerle olan çalışma konusunda doğru yaklaşımı bulmayı başardık. Bu yüzden elbette şimdi de öyle olmasını umuyoruz. Şahsen bu pistte birden fazla kez iyi sonuç aldım." dedi.