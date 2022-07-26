Norris: "Alpine tüm sezon bizden daha hızlıydı"
McLaren pilotu Lando Norris, Fransa'da Alpine'in geride kalmalarının bir tesadüf olduğunu düşünmüyor.
McLaren, sezonun ilk yarısında bazı yarışlarda çok iyi performans gösterse de, bazı yarışlarda puan almakta dahi zorlandı.
Buna rağmen özellikle Lando Norris'in topladığı düzenli puanlar sayesinde şampiyonayı uzun süre dördüncü sırada götürdüler. Fakat Fransa itibariyle durum değişti.
Son yarışlarda iki araçla birden düzenli olarak puanlar alan Alpine, şampiyonada dördüncü sıraya çıktı ve saf tempo anlamında McLaren'dan daha iyi görünüyor.
Norris'e göre aslında sezon başından beri durum böyleydi.
Norris şöyle dedi: "Sıralama turlarında yeni lastikler ve boş depoyla sürüş yapmak araçla ilgili sorunlarımızın büyük bir kısmını gizliyor."
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Aracın deposunu doldurup, lastikler aşınmaya başladığında, o zaman sorunlar tekrar ortaya çıkıyor ve yeterli hızda olmuyoruz."
"Yarışta, sıralama turlarında iyi zamanlar kaydetmemizi sağlayan denge kayboluyor. Ön tarafı doğru şekilde kullanmakta zorlanıyoruz."
"Gördüğünüz üzere artık Alpine'in gerisindeyiz fakat bu, elimizdeki araç düşünüldüğünde hak ettiğimiz pozisyona daha iyi uyuyor."
"Alpine sezon boyunca bizden çok daha hızlıydı. Sadece biz iyi bir iş çıkarırken, onlar çok fazla hata yapıyorlardı. Bu sayede de öndeydik."
Norris, Fransa GP'de elinden geleni yaptığını ancak aracın hızının Fernando Alonso ile yarışmasına izin vermediğini söyledi.
Norris, "Aracın hızının Fernando ile savaşmama izin vereceğini düşünsem de öyle olmadı. Sıralama turlarından sonra umutluydum çünkü sıralama turlarında araç iyi çalıştı ve ben de harika bir tur attım. Belki de Alpine pilotları en iyisini yapamadılar."
"Fakat bugün daha gerçekçi bir tablo gördük ve sonuç tam olarak hak ettiğimiz şeye denk geliyor. Genel olarak çalışma şeklimizden memnunum ancak aracın hızı yeterli değil. Birkaç adım attık, oysa yapılması gereken çok daha fazla iş var." dedi.
Verstappen: "Daha fazla hıza ihtiyacımız var"
Zhou, yarış güç ünitesi sorunuyla bırakmış
Son Haberler
Fransa Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
2022 Fransa Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.
Villeneuve: "Leclerc bizlere nasıl şampiyon olunmaz dersi veriyor"
1997 Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve'a göre Charles Leclerc'in şampiyonada geride kalma sebebi yaptığı hatalar.
Ricciardo: "Bana kazanabilecek bir araç verirseniz hâlâ kazanabilirim"
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, hâlâ F1'de yarış kazanabilecek seviyede olduğunu düşünüyor.
Ferrari: "Geç yayınlanan radyo mesajları, stratejinin mantıksız gözükmesine neden oldu"
Ferrari, radyo mesajlarının ekrana geç getirilmesinin, Fransa GP'deki stratejilerinin "mantıksız" gözükmesine neden olduğunu söylüyor.