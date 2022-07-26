Norris: "Alpine tüm sezon bizden daha hızlıydı"

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McLaren, sezonun ilk yarısında bazı yarışlarda çok iyi performans gösterse de, bazı yarışlarda puan almakta dahi zorlandı.

Buna rağmen özellikle Lando Norris'in topladığı düzenli puanlar sayesinde şampiyonayı uzun süre dördüncü sırada götürdüler. Fakat Fransa itibariyle durum değişti.

Son yarışlarda iki araçla birden düzenli olarak puanlar alan Alpine, şampiyonada dördüncü sıraya çıktı ve saf tempo anlamında McLaren'dan daha iyi görünüyor.

Norris'e göre aslında sezon başından beri durum böyleydi.

Norris şöyle dedi: "Sıralama turlarında yeni lastikler ve boş depoyla sürüş yapmak araçla ilgili sorunlarımızın büyük bir kısmını gizliyor."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Aracın deposunu doldurup, lastikler aşınmaya başladığında, o zaman sorunlar tekrar ortaya çıkıyor ve yeterli hızda olmuyoruz."

"Yarışta, sıralama turlarında iyi zamanlar kaydetmemizi sağlayan denge kayboluyor. Ön tarafı doğru şekilde kullanmakta zorlanıyoruz."

"Gördüğünüz üzere artık Alpine'in gerisindeyiz fakat bu, elimizdeki araç düşünüldüğünde hak ettiğimiz pozisyona daha iyi uyuyor."

"Alpine sezon boyunca bizden çok daha hızlıydı. Sadece biz iyi bir iş çıkarırken, onlar çok fazla hata yapıyorlardı. Bu sayede de öndeydik."

Norris, Fransa GP'de elinden geleni yaptığını ancak aracın hızının Fernando Alonso ile yarışmasına izin vermediğini söyledi.

Norris, "Aracın hızının Fernando ile savaşmama izin vereceğini düşünsem de öyle olmadı. Sıralama turlarından sonra umutluydum çünkü sıralama turlarında araç iyi çalıştı ve ben de harika bir tur attım. Belki de Alpine pilotları en iyisini yapamadılar."

"Fakat bugün daha gerçekçi bir tablo gördük ve sonuç tam olarak hak ettiğimiz şeye denk geliyor. Genel olarak çalışma şeklimizden memnunum ancak aracın hızı yeterli değil. Birkaç adım attık, oysa yapılması gereken çok daha fazla iş var." dedi.