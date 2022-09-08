Norris: "Alpine şampiyonada kötü bir iş çıkarıyor"
Lando Norris, Alpine'in takımlar şampiyonasında McLaren'ın önünde yer alma çabası konusunda "'kötü bir iş çıkardığını' düşünüyor.
McLaren ve Alpine takımları; Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in arkasında geri kalan takımlardan en iyisi olmak için rekabet ediyor.
A522 aracını her geçen gün daha da geliştiren Alpine takımı, pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un da gösterdiği performanslarla takımlar şampiyonasında McLaren'ın 24 puan önünde yer alıyor.
McLaren pilotu Norris, bu puan farkı konusunda karamsar olmak yerine, Alpine'in hızı karşısında takımının harika bir iş çıkardığını düşünüyor.
Norris, "Alpine, sezonun başından beri bizden daha hızlı."
"Bu sezon, onlardan 'daha hızlı' olarak nitelendirilebileceğimiz en fazla üç ya da dört yarış var. Diğerlerinde hız olarak bizden çok daha iyiler."
"Yani onların tek amacı, bize kıyasla bu derece hızlı bir araçla şampiyonada bizden daha önde olmak fakat hâlâ bu konuda aramızda rekabet var. Eğer bu noktada onlarla takımlar şampiyonasında yarışabiliyorsak, onlardan çok daha iyi bir iş çıkarıyoruz demektir." dedi.
Norris, önlerden start alabileceği Avustralya Grand Prix'sinde, araçta yaşadıkları sorun sebebiyle yarışamayan Alonso'ya değindi.
Norris, "Sıralama turlarındaki performanslarına ve yarış tempolarına baktığımızda, bizden çok daha hızlı bir araca sahip olduklarını görüyoruz."
"Sezon boyunca bizden daha kötü bir iş çıkardılar ve daha fazla hata yaptılar. Araçla daha fazla sorun yaşadılar. Alonso, Avustralya Grand Prix'sinde rahatça ikinci veya üçüncü sırayı alabilirdi ve biz tempo olarak onlardan çok uzaktaydık." dedi.
Esteban Ocon, Alpine A522, Lando Norris, McLaren MCL36, Fernando Alonso, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Norris, geçtiğimiz yıl takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile podyumun ilk iki basamağını aldıkları yarıştan bu yana ilk kez Monza'ya dönüyor.
Ancak Norris, mevcut MCL36'sının geçen sezonki aracın sahip olduğu düzlük hızına sahip olmaması sebebiyle, takımın böylesine güçlü bir sonucu tekrarlayabileceğini düşünmüyor.
Norris, "Genel olarak, geçtiğimiz sezona kıyasla bu yıl, rekabetçi değiliz. Alpine de dahil diğer takımlar ileriye yönelik adımlar atıyorlar."
"Bulunduğumuz noktada rekabet etmek oldukça zor. Ferrari, bizden oldukça önde. Yani podyuma geri dönmek istiyorsak, önümüzden çekmemiz gereken iki araç daha var."
"Yine de elimizden gelenin en iyisini yapmayı deneyeceğiz."
"Zandvoort'u düşünürsek, geçtiğimiz yıla kıyasla çok daha iyi bir performans sergilediğimizi görüyorum. Kesinlikle bazı gelişmeler var."
"Geçen yılki kadar podyuma çıkmadığımız ve iyi sıralamalar elde etmediğimiz çok açık. Bence bunun genel nedeni, aracın iyi bir dengeye sahip olmaması." dedi.
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