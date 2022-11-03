Norris: "Alpine ile arayı dayanıklılık ve taktikler sayesinde kapattık"
McLaren pilotu Lando Norris, son yarışlarda Alpine'i geçmelerini sağlayan şeyin doğru taktikler ve dayanıklı bir araca sahip olmak olduğunu söyledi.
Alpine ve McLaren arasındaki dördüncülük mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor ve bitime iki yarış kala iki takım arasında sadece yedi puan var.
Alpine son dönemde daha iyi bir tempoya sahip olsa da, bunu puana dönüştürmekte zorlandı çünkü çoğu zaman dayanıklılık sorunu yaşadı.
Diğer tarafta McLaren daha yavaş araca rağmen doğru taktikleri seçip, dayanıklılık sorunları yaşamadı ve şampiyonada puan farkının açılmasına izin vermedi.
Lando Norris bu mücadelenin sonucunu belirleyecek faktörün araçlarından ziyade dayanıklılık olduğunu öne sürüyor.
"Formula 1'de her şey sadece hıza ilgili değil. Bu konuda biraz geride olsak bile, dayanıklılık gibi her şeyin bağlı olduğu diğer alanlarda çok iyiyiz."
"Aradaki farkı azalttığımız için mutluyum fakat takım bunun için çok çalıştı, bu yüzden sonuçları hak ettiğimizi düşünüyorum."
"Önümüzdeki iki yarışta Alpine'in önünde yer almak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmeliyiz."
"Birkaç gün iznimiz olacak ama önümüzdeki iki yarışa hazırlanmak için tüm hafta fabrikada olacağım."
Brezilya'da Alpine'i yenme şansı sorulduğunda Norris, "Açık konuşmak gerekirse ben de bilmiyorum. Brezilya pistinin denge açısından aracımıza uygun olduğunu söyleyemem fakat önceki birkaç yarışta yeterince hızlı olmasak bile strateji ve dayanıklılık sayesinde daha iyi performanslar sergiledik. Önemli olan damalı bayrağı görmek." dedi.
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