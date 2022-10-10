Norris: "Alpine bambaşka bir ligde"

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Singapur'da iyi bir strateji izleyen ve güvenlik aracından faydalanarak 4-5 olan McLaren, ana rakipleri Alpine'in yarıştan puansız ayrılmasıyla takımlar şampiyonasında dördüncülüğe yükseldi.

Japonya'da ise işler tersine döndü, bu kez iyi puanlar alan taraf Alpine idi. İyi bir hafta sonu geçiren ve yarış boyunca Lewis Hamilton'ı savunan Esteban Ocon 4. olarak geride kalanların en iyisi olurken, iki pit yaparak çok iyi bir tempo tutturak Fernando Alonso ise mücadeleyi 7. sırada tamamladı.

McLaren ise yalnızca Lando Norris ile bir puan alabildi, böylece takımlar şampiyonasında dördüncülük bir kez daha el değiştirmiş oldu. Ocon'un 12 puan almasıyla birlikte yedincilik mücadelesindeki fark da 23'e geriledi.

Alpine'in formunu yorumlayan Norris, "Bu iyi bir haber değil. Sürpriz de değil. Daha önce birçok kez söylediğim gibi, bizden çok daha hızlılar. Nasıl oluyor da hâlâ onlarla şampiyonada mücadele edebiliyoruz bir fikrim yok, bence bize göre tamamen farklı bir ligdeler.

"Bugün olmasa bile yine de bazen onların önüne geçebiliyoruz. Onlarla şu ana kadar mücadele edebildiğimiz için mutluyum. Bu, dayanıklılık gibi diğer alanlarda çok iyi iş çıkardığımız, fırsatları değerlendirdiğimiz, hata yaptığımız ve performansımızla maksimumu aldığımız manasına geliyor."

"Onlar diğer tüm alanlarda çok daha fazla hata yapmış olmalı ki ellerindeki araçla şampiyonada bizim az farkla önümüzdeler. Şaşırtıcı olmadı, şu anda aramızda büyük bir mücadele yok çünkü onlar bizden çok daha hızlılar ancak denemeye ve puan kaybını düşük tutmaya devam edeceğiz."

"Bugün 14. sıradan başlamamızın ardından bir puan da olsa almak iyiydi. Vettel, ilk turda pite girerek çok iyi bir karar verdi ancak bu riskli bir karardı. Ancak bu tür riskler bazen sonuç verir. Ben ikinci turda pite geldim, diğerlerinden yine de daha erkendi."

"İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Tabii ki her zaman daha iyi yapabileceğiniz şeyler olur ancak bir puan, hiç yoktan iyidir. Başladığım yerde bitirdim, bu yüzden mutluyum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images