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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Norris: "AlphaTauri önde olabilir ancak endişeli değilim"

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, Şef Editör

McLaren pilotu Lando Norris, Belçika GP'de ilk gün çalışmalarının geride kalmasının ardından AlphaTauri'nin kendilerine göre önde göründüğünü ancak bir endişesinin olmadığını söyledi.

Norris: "AlphaTauri önde olabilir ancak endişeli değilim"

Şampiyonada Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in arkasında 3. sırada bulunan Norris, Spa-Francorchamps'taki ilk gün çalışmalarının ardından aracında rahat hissettiğini ve seanslar ilerledikçe daha fazla gelişmeyi umduğunu belirtti.

Norris, Belçika'da 2. antrenman seansını 9. sırada tamamlarken orta sıra takımlarından Alpine, AlphaTauri ve Aston Martin pilotlarının gerisinde kaldı.

Norris, "Eğlenceli bir gündü. Yeniden hızlı bir araç sürmek güzeldi. Özellikle 2. seans güzeldi. Araç şu an için iyi durumda. Birinci antrenmandan sonra iyi adım attık ve çok daha rahat hissettik. Olmamız gereken performansa oldukça yakınız. Ancak daha fazla yapmamız gereken var, bu yüzden zorlamaya devam edeceğiz."

"Şu anda doğru yönde olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak yine de çözmemiz gereken bazı şeyler var. 1. ve 2. seanslarda farklı şeyler denedik, bu yüzden belki bu yönde ilerlemeye devam ederiz ancak hemen hemen olmamız gereken yerdeyiz. Açıkçası pistte bazı ıslak noktalar olsa da tüm gün kuru zeminde geçti. Çalışmalar biraz durakladı. Bu yüzden ağır depo ile sürüş yapamadım. Bu ideal değil ancak yine de yarın biraz sürüş yapabiliriz."

"Havanın nasıl olacağını göreceğiz. Bugün kuru geçse de yine yağmur yağma olasılığı çok yüksek. Bekleyip göreceğiz. Heyecanlıyım ve iyi mücadele için sabırsızlanıyorum."

"Şu an liderlerin pek arkasında görünmüyoruz. Yani tam olarak nerede bitirdiğimi bilmiyorum. 9, 10 ya da öyle bir şey miydi? Pierre çok hızlı gibiydi. Daha ilk seanstan aşırı hızlı göründü. AlphaTauri biraz önde görünüyor olabilir ancak asla bilemezsiniz."

"Biz her zaman 3. antrenmanda ve 3. antrenmandan sıralamalara geçişte aracı değiştirerek iyi adımlar atıyoruz. Bu yüzden şu anda aşırı endişelenmemize gerek olduğunu düşünmüyorum. Kendime güveniyorum. Gelişme kaydedebilirim ve aynısı takım için de geçerli. Bu yüzden endişeli değilim. Muhtemelen ileri yönde iyi adımlar atabiliriz."

"Ancak dediğim gibi, Red Bull ve Mercedes'in arkasında olup olmadığımızı görmeden önce orta gruptakilerin önüne geçmemiz için biraz çalışma yapmamız lazım. Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris'in takım arkadaşı Daniel Ricciardo da bugün gerilerde pozisyonlar elde etti. Avustralyalı pilot liderin 1.6, takım arkadaşının ise 0.7 sn gerisinde 15. sırada yer aldı.

Ricciardo, "İyi bir gündü. Sıralama simülasyonu turu harika değildi, bazı sıkıntılar oldu ancak genel olarak geri dönmek güzeldi. Bazı iyi sürüşler yaptık ve çalışmamız gereken şeyler bulduk. Bu akşam çalışmak için yeteri kadar veri topladık. Bunlar bizi yarın için iyi bir yöne taşıyabilir." dedi.

Hafta sonunun yağmurlu geçmesini isteyip istemediği sorulduğunda Ricciardo, "Bilmiyorum. Bu daha çok lafta bir şey olur. Seans içerisinde gelirse, gelir ancak açıkçası bu akşam tüm çalışmalarımızı kuru zemine göre yapacağız. Dürüst olmak gerekirse, şu an için bir tercihim yok. Piste çıkıp hızlı olmaya ve eğlenmeye çalışacağım." cevabını verdi.

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