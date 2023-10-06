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Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti

Lando Norris, Fernando Alonso'nun McLaren'ın bu yıl Aston Martin'i yakalayacağına "aşırı güvendiği" yönündeki "aptalca" önerilerini reddetti.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Kew
Lando Norris, McLaren

Son olarak Japonya GP'de çifte podyum elde eden McLaren, takımlar şampiyonasında dördüncü sıradaki Aston'un 49 puan ardına geldi.

Haziran ayındaki İspanya GP'sine kadar Aston, sezona yaptığı güçlü başlangıç sayesinde şampiyonada ikinci sıradaydı.

McLaren ise Avustralya'daki üçüncü yarışa kadar puan alamadı ve sezonun en yavaş takımlarından birisi gibiydi.

Fakat McLaren, MCL60 aracını önemli ölçüde geliştirdikten sonra ön gruptaki mücadeleye katıldı.

Suzuka'daki ikinciliğin ardından Norris, McLaren'ın Aston Martin'i yakalayabileceğine "kesinlikle" inandığını söylemişti.

Bu hafta sonu yapılacak Katar GP'si öncesi basın toplantısında Norris'in durumu sorulduğunda Alonso, McLaren'ın "momentum yakaladığını" ve son zamanlarda "oldukça hızlı" olduğunu kabul etti.

Alonso, "Her hafta sonu inişler ve çıkışlar görüyoruz. Ağustos tatilinden önce Avusturya'da, Silverstone'da çok güçlülerdi."

"Bence ikisi de [Norris ve takım arkadaşı Oscar Piastri] Silverstone'da podyuma çıkmaya yakındı. Sonra Zandvoort'ta biz podyumdaydık ve onlar biraz mücadele ediyordu.

"Kendilerine fazla güvenmeleri iyi bir şey. Bakalım onları Abu Dhabi'de [2023'ün son yarışı] yenebilecek miyiz?" dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport.com, Alonso'nun yorumunu başlangıçta bu sözlere inanmayan Norris'e sordu.

Norris, "Kendimize aşırı güvendiğimizi mi söylüyor? Geçen hafta sonu kaç puan aldık onlardan?"

"Sanırım 20'nin üzerinde."

"Yani, matematiği kötüleşmiyorsa, ki kesinlikle öyle olmuyor... Fernando, Fernando'luk yapıyor, her zaman bir şeyler söylüyor."

"Her zaman kendini çok iyi gösteriyor ya da başkalarını kötü gösteriyor. Bu konuda çok iyi."

"Oysa hiçbir şekilde kendimize aşırı güvendiğimiz yok. Bence bir şey söylerken kendine aşırı güvenen son insan biziz. Özellikle de ben."

"Sadece çok daha geride olduğumuzu düşünüyordum."

"Bitime altı yarış kala 49 puan gerideyiz ve iki aracımız da iyi performans gösteriyor. Onlar da iki araçla Q3'e kalmak ya da puan almak için mücadele ediyorlar, hal böyle olunca bunun aksini düşünmenin aptallık olduğunu söyleyebilirim."

"Fakat o akıllı bir adam, kesinlikle aptal değil. Eğer daha fazla ikinci ve üçüncülük elde edersek, bunu başarabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

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