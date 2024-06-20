Norris: "Aldığımız sonuçlara üzülürken, geldiğimiz noktayı unutmamalıyız"

McLaren pilotu Lando Norris, son yarışlardaki formuyla ilgili olarak hem cesaret verici hem de hayal kırıklığı yaşatan yönler olduğunu ifade etti.

Norris, “Her ikisi de! Bence olumlu yönlere bakmalısınız çünkü üst üste kötü sezonlar geçirdik."

"Bu yüzden kesinlikle kendimize kaydettiğimiz ilerlemeyi hatırlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence bunu bunu unutmak çok kolay."

"Geçen yıl ne kadar kötü olduğumuzu ve şu anda nerede olduğumuzu bilmek herkes için iyi bir motivasyon."

"Bu, takımdaki herkes için cesaret verici. Bu yüzden herkese bunu hatırlatmak önemli." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, lifts his trophy Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gelecek yarışlara dair beklentilerini paylaşan Norris, “Şimdiye kadar hepsinde iyiydik. Bu yüzden çok fazla değişiklik beklemiyorum."

"Sadece Ferrari'nin yakın olmasını bekliyorum. Red Bull, muhtemelen olması gereken yere dönecek."

"Geçen hafta sonundan sonra Ferrari, olması gereken yere daha çok geri dönecek."

"Bence en istikrarlı takım biziz. Red Bull ya da Ferrari'nin yaptığı gibi aniden en hızlı olan ya da bir hafta sonunu kolayca domine eden takım olmadık. Yani sadece belirli yerlerde en önde değildik. Şu ana kadar her yönde çok iyiydik, bu da sezon boyunca tam olarak istediğimiz şey."

"Geçen yıl olduğumuz yere kıyasla daha iyi çünkü geçen yıl çok inişli çıkışlı geçti. Ayrıca hiçbir noktada, tüm hafta sonu boyunca en iyisi değildik."

"Yani hâlâ üzerinde çalışmamız gereken bir şey ve daha hızlı bir araca sahip olmak için çalışmaya devam etmeliyiz."

"Mercedes ve diğerlerinin gelişiyle, Kanada'nın zaten ne kadar yakın olduğunu gördük. Lastikleriniz doğru aralıkta değilse, küçük bir hata yaptıysanız ya da ayarlar mükemmel değilse, 0.050, 0.1 saniye kaybedip, 3,4 hatta 5 pozisyon geriye düşebilirsiniz."

"Bu yüzden gridde yakın bir mücadele olacağını düşünüyorum. Fakat önemli olan şu ana kadar her yerde iyi olmamız."

"Bu yüzden, yaptığımız şeyi yapmaya devam edersek iyi bir tutarlılık sağlayabileceğimize dair kendimize güvenimiz tam."

Norris, Max Verstappen'i yakalamanın zor olduğunu ancak imkansız olmadığını belirtti.

“Bence bu zor, ancak şu anda daha fazla şans ve olasılık var, özellikle de Mercedes mücadelenin içindeyse, Max'in üçüncü ya da dördüncü olduğu bir hafta sonuna kıyasla daha fazla puan kaybetme şansı olacak. Çünkü kötü bir hafta sonu geçirirse beşinci de olabilir altıncı da."

"Yani kazandıysanız, puan durumunu oldukça hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz,” dedi.