Norris: "Aldığım ceza çok mantıksız"
Lando Norris, Formula 1'in Kanada Grand Prix'sinde aldığı ve kendisini puan dışında bırakan beş saniyelik cezanın 'çok mantıksız olduğunu' söyledi.
Norris 12. turda güvenlik aracı ardında çok yavaş kaldığı için beş saniye ceza aldı.
Motorsport.com/Autosport tarafından ihlali sorulduğunda Norris, şunları söyledi: "Bana sadece üç saniye öncesinde pite gelmem söylendi. O zamana kadar tam gaz gidiyordum ve yavaşlamam gerekti, bu yüzden ceza bana mantıklı gelmiyor."
"Sanal güvenlik aracı altında sürekli yavaşlıyoruz. Dolayısıyla, eğer bugün ceza aldıysam son üç yıl için de ceza almalıyım ve benimle birlikte diğerleri de almalı."
"Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum."
Zaman cezası, finişte yarış zamanına eklendi ve Norris 9. sıradan 13. sıraya düştü. Bu durum, McLaren pilotunun Alpine'den Esteban Ocon ve Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ile sıkı bir orta grup mücadelesinin ardından puan alma çabalarını boşa çıkardı.
Norris, sonuca rağmen Kanada Grand Prix'sinin 2023 sezonunda şimdiye kadarki en iyi yarışı olduğunu söyledi.
"Bu yılki en iyi yarışım olduğunu söyleyebilirim. Yılın ilk geçişlerinden birini yaptım, iyi bir yarıştı."
"Piastri'ye bir pozisyon kaybettim ama sonrasında geri kazandım. Tüm geçişlerim viraj içindeydi, frenlerde gerçekten kendime güveniyordum."
"Tempom iyiydi, harika olduğunu söyleyemem ama en azından Alfa Romeo ve Alpine'i kovalamak ve onlarla yarışmak için yeterince iyiydi."
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