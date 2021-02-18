Norris: "Albon'un ayrılığı, F1'in ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor"

George Russell, Lando Norris ve Alex Albon, Formula 1’e yükselene kadar alt serilerde birlikte yarıştılar ve motor sporlarının zirvesine ulaştıktan sonra da arkadaş kaldılar.

Albon alt serilerde genellikle üç isim arasından en hızlısı oluyordu fakat geçtiğimiz sene Red Bull’da Max Verstappen’in takım arkadaşı olarak zorlandı ve bu sezon yerine, Racing Point’teki koltuğunu kaybeden Sergio Perez getirildi.

Taylandlı pilot 2021 sezonunda Red Bull’un rezerv pilotluğunu yaparken aynı zamanda DTM’de de yarışacak.

Albon’un seriden ayrılması hakkındaki fikri sorulduğunda Norris, “Formula 1 bazen çok acımasız bir dünya olabiliyor ve bunu yeniden görmüş olduk.”

“Bu zor bir durum çünkü Alex iyi bir arkadaşım. İyi anlaşıyoruz ve her zaman güzel sohbetlerimiz oluyor, fakat Red Bull hakkında pek konuşmadık doğrusu.”

“Onun için üzgünüm, çok iyi bir sürücü.” dedi.

Grandpx.news'ın alıntısına göre Lando Norris, “Bu çok ağır - Formula 1’in ne kadar acımasız olduğunu yeniden gözler önüne seriyor. Çok iyi bir sürücünün başına bile bunlar gelebiliyor.”

“Tüm alt serilerde herkesi yendi fakat Formula 1’e geldiğinizde her şey değişiyor - rekabet biraz daha kızışıyor. Çok adaletsiz bir dünya olabiliyor.”

“Bir anda koltuğunuzu kaybedebiliyorsunuz ve her şey ne kadar çabuk başladıysa, o kadar çabuk sona eriyor. Bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum – Alex'i seviyorum ve ona çok saygı duyuyorum.”

“Koltuğunu kaybetmesi gerçekten üzücü fakat bunları aşarak F1’e geri gelebilmek için var gücüyle savaşacağını biliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Albon, sene boyunca Red Bull'un 2022 aracının gelişimine odaklanmasının yanında, takımın simülatörü üzerinde çalışacak ve takıma yardımcı olacak.

Aynı iki senelik periyotta Norris, McLaren takımı içerisinde kendini kanıtladı, başlangıcını yaptığı andan itibaren iyi bir gelişim ortaya koydu ve İngiliz pilot, bu gelişimi sene içerisinde de devam ettirmek istiyor.

Norris konu hakkında, "Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve bence bunu en çok bilebilecek insanlar da, beraber çalıştığım insanlar olacaklardır - mühendisler, yöneticiler."

"Onlar, verilen eforun ve harcanan zamanın farkındalar, nerede iyi olduklarımı ve nerede yeterince iyi olmadıklarımı biliyorlar."

"Bazen bazı insanların bir şeyi bilmesi zordur. Farklı bakış açılarını yakalamak veya birinin yeterince iyi bir iş yapmadığını düşünmek, ortada olan nedeni bilmediğinizde çok zordur."

"Geçtiğimiz sene yaptıklarımdan dolayı çok mutluyum. Geliştirmem gereken yönler var, ancak sezon geneline baktığımızda F1'deki ilk seneme göre çok daha iyi bir sezon geçirdim. Sezonun belirli kısımlarında oldukça iyiydim ve örnek vermek gerekirse, bence bunlardan biri de son yarıştı."

"Ben mutluyum, ancak biliyorum ki üzerinde çalışmam gereken ve geliştirmem gereken şeyler var, bunlar da bana gelişimimi sürdürmeye devam etmemde yardımcı olacak ve beni motive edecek."