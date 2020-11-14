Norris 5 sıra grid cezası aldı!

Kaotik sıralama turlarının ardından pek çok pilot görüşmeye çağrıldı ve Carlos Sainz üç sıra grid cezası alırken, Lance Stroll'e ceza çıkmadı.

Hakemler, şimdi de sarı bayrak kurallarıyla ilgili kuralı ihlal ettiği gerekçesiyle Lando Norris'le görüşme yaptı.

Hakemler, olayın kayıtlarını incelediler ve İngiliz sürücüyle konuştular. Ancak Norris'in Nicholas Latifi'nin aracından kaynaklanan çifte sarı bayrağa uymadığına karar verildi.

Açıklamaya göre Norris, hızlı turunda giderken 8. virajda çifte sarı bayraklar vardı. İngiliz sürücü sarı bayrak bölgesinde yavaşladı ve takıma "turu bırakayım mı" diye sordu. Ancak takım devam etmesi gerektiğini söyledi. Sonuç olarak tekrar hızlanan Norris, o turu tamamladı ve Q2'ye kalmayı başardı.

Bundan ötürü Norris'e 5 sıra grid cezası verildi. İngiliz sürücü üç de ceza puanı aldı.

Norris bundan ötürü 11. sıradan 16. sıraya geriledi.