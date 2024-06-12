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Formula 1

Norris: "2026'dan itibaren yakın mücadeleler göremeyeceksiniz"

Lando Norris, Formula 1 izleyicilerini yeni kurallar devreye girdiğinde "bugünkü gibi" çok yakın mücadelelerin olmayacağı konusunda uyardı.

Neva Ünsaldı
Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Patrick Vinet / Sutton images

FIA'nın 2026'da gelecek olan regülasyon değişikliği planlarının, araçların performansıyla ilgili endişeler nedeniyle mercek altına alındığı hafta sonunda, Norris başka bir sonucun daha doğabileceğini söyledi.


Norris kural değişikliklerinin, gridin dağılmasına ve Kanada Grand Prix'si sıralama turlarında ilk yedi sürücünün sadece 0.280 saniye ile ayrıldığı çok yakın rekabetten uzaklaşılmasına yol açabileceğinden korkuyor.


"Sanırım bugün gibi günler bir daha olmayacak."


"Muhtemelen 2026, 2027, 2028 ve neredeyse 2029'da son birkaç haftadaki gibi günler olmayacak. Bu her zaman böyle olmuştur.”


"Her kural değişikliğinde büyük farklar olur. Ve önceki dönemin sonunda yani 2021'de, her şey tekrar yakınlaşıyordu. Hala Red Bull ile Mercedes öndeydi ve herkes birbirine yaklaşıyordu. Sonra her şey tekrar dağıldı.”


"Red Bull'un zamanı vardı ve şimdi biz yakalamış gibi görünüyoruz. Tam o aşamaya geliyoruz ve önümüzdeki yıla baktığımızda, gelecek yıl birinciden sonuncuya kadar herkes için heyecan verici bir yıl olacak. Ama sonra 2026'da bunların hepsi gidecek." dedi Norris.


Norris, F1'in gerçekten ne olmak istediğine karar vermesi gerektiğini söyledi: Yarışların yakın olduğu istikrarlı kurallara sahip bir seri mi yoksa kuralların değiştiği ama aralığın açıldığı bir seri mi?


"Belki yarışta 2026 kurallarının bazı faydaları olabilir, belki bazı şeyler daha kötü olabilir."


"Göreceğiniz yarış biçimi muhtemelen oldukça farklı olacak. Bu karmaşık bir durum.”


"Bunun basit bir cevabı yok. Cevabı ben de bilmiyorum aslında. Nasıl sonuçlanacağını tam olarak kimse bilmiyor.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, in the post Qualifying Press Conference

Lando Norris, McLaren F1 Team, in the post Qualifying Press Conference

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Her zaman bu kural değişikliklerinin sonunda bugün olduğu gibi yakın mücadelelerin olduğu günler görüyoruz. Mesela şimdi Mercedes de mücadelenin içinde. Yani bu, zirve için savaşan dört takım demek. Bu da arasından farklı kazananların çıkacağı sekiz farklı araba demek. Ve bu bence bunu izleyen insanlar için heyecan verici.”


"Ama kesinlikle 2026'da bunu görmeyeceksiniz. Bu yüzden her şey, şimdi sahip olduğumuz bu heyecanı ve zorluğu mu korumak istediğinize veya tüm kuralları tekrar değiştirmek ve birkaç yıl takımların birbirine daha uzak olmasını mı istediğinize bağlı." dedi.


F1 takım patronları, Cumartesi sabahı F1 CEO'su Stefano Domenicali'nin de yer aldığı yarı olağan bir toplantının parçası olarak F1 yöneticileri ve FIA tek koltuklu araçlar direktörü Nikolas Tombazis ile bir araya geldi ve 2026 kuralları bir tartışma konusu haline geldi.

Tombazis'in, FIA’nın otomobillerin yeterince hızlı olmaması konusundaki endişeleri hafifletmek amacıyla taslak yönetmeliklerde değişiklik yapmaya açık olduğunu medya mensuplarına tekrardan söylediği anlaşılıyor.

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