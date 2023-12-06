Norris: "2024'te yarış kazanacağımdan %100 eminim"

Henüz 24 yaşında olan Lando Norris bu yıl Formula 1'deki 100. yarışını geride bıraktı fakat şimdiye kadar çıktığı 104 yarışta aldığı en iyi sonuç ikincilikti.

Toplamda 13 podyumu olan Norris, birden fazla kez galibiyetin kapsına gelse de, podyumun en üst basamağına hiç çıkamadı.

Oscar Piastri bile çaylak sezonunda sprint yarışı kazanırken, Norris'in henüz bunu başaramamış olması İngiliz pilotu zaman zaman hayal kırıklığına uğrattı.

Genç İngiliz, şanssızlığını kırarak ilk galibiyetini 2024 yılında alacağını düşünüyor.

Sky'a konuşan Norris, "Gelecek yıl yarış kazanacağımdan yüzde 100 eminim. Buna çok yakınız".

"Evet, hâlâ çözülmesi gereken pek çok şey var, diğer takımlardan gelen ve uyum sağlaması gereken pek çok kişi var fakat halihazırda son 10 yıldır sahip olduğumuz en güçlü ekibe sahibiz."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, Lando Norris, McLaren, 2nd position, with the trophies

"Yavaş yavaş her şey bir araya geliyor. Sonunda rüzgar tünelini çalıştırdık ve denklemin diğer parçaları da bir araya geliyor."

"Bana son beş yılda ne zaman başarı konusunda takıma güven duyduğumu sorsanız, 2024'ü söylerim."

"Yine de gelecek yıla iyi başlamak önemli olacak. Bu yıl çok kötü başladık ama sezon boyunca çok geliştik."

"Şimdi iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Bunu yaparsak kendi adımıza harika bir yıl olabilir." dedi