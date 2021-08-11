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Norris: "2022'de Mercedes ve Red Bull yine önde olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris, 2022'de Mercedes ve Red Bull'un yine önde olmasını bekliyor.

Norris: "2022'de Mercedes ve Red Bull yine önde olacak"

Mercedes, 2014 yılından bu yana şampiyonluğu kimseye bırakmadı  ve arka arkaya yedi şampiyonluk kazanmayı başardı. Alman üreticiye, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar döneminde Ferrari'den sonra ilk kez bir takım meydan okuyabildi ve bu takım, 2010-13 yılları arası dört şampiyonluk alan Red Bull'du.

İki takım bu yıl yapılan 11 yarışan 10'unu kazandılar ve şu anda, diğer takımların önünde görünüyorlar.

Ferrari ve McLaren, zaman zaman bazı pistlerde bu iki takıma meydan okuyabilse de saf hız anlamında arada önemli bir fark olduğu görülebiliyor.

Gelecek yıl araç konseptleri değişeceği için diğer takımlar belki de 2014'ten sonra ilk kez öne geçme şansı yakalayacaklar ve bunun için çalışmaya devam ediyorlar.

Fakat 2021'de McLaren MCL35M'nin direksiyonunda üç kez podyuma çıkan Norris, Mercedes ve Red Bull'un 2022'de hâlâ baskın takımlar olacağına inanıyor.

Bu konu hakkında konuşan Norris, şöyle dedi:  "Mercedes ve Red Bull favori olmaya devam edecekler."

"Yeni kurallar, elbette yeni bir fırsat getirecek fakat bu iki takımın daha fazla kaynağı var. Onlar gerçekten daha büyük takımlar."

"Umarım sezon başında [bu takımlardan] çok uzakta olmayız çünkü son birkaç yıldır onlara giderek yaklaşıyorduk."

"2022'de pek çok yeni şey olacak ama Mercedes ve Red Bull'da aracın nasıl yapıldığını bilen çok sayıda zeki insan var."

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, yeni rüzgar tünelinin ve altyapının geliştirilmesinin ardından 2024'ten itibaren şampiyonluk mücadelesine dahil olmayı umduklarını söylemişti.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Ferrari'nin 2021 F1 sezonunda gelişme kaydettiğini gösteren istatistikler

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