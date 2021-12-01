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Formula 1 Haberler

Norris: "2022 F1 araçları F2'deki gibi yakın olacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1'in 2022 araçlarının, F2 araçları gibi daha mücadeleci ve daha yakın olacağını düşünüyor.

Norris: "2022 F1 araçları F2'deki gibi yakın olacak"

Genç İngiliz,  tamamen yeni kuralları için yapılan çalışmaların hız kazandığı bu dönemde, McLaren'ın takım simülatöründe yeni 2022 tasarımının ilk versiyonlarını kullandı.

Norris, takımlar tasarım konseptini daha iyi anlamaya başladıkça araçtan aldıkları his gelişiyor olsa da, yeni nesil araçların ne kadar farklı olacağı ve sürücülerin sürüş tarzlarını nasıl uyarlamaları gerektiği konusunda zaten kesin bir görüşü olduğunu söylüyor.

Norris, Motorsport.com'a farklar hakkında, "Kesinlikle biraz farklı bir tarz olacak."

“Bir yönden araçları kullanmanın o kadar güzel olacağını sanmıyorum. Zorlamak ve benzeri konularda biraz daha sınırda olacağını düşünüyorum. Bir bakıma daha çok mücadele gördüğünüz F2'ye biraz benziyor."

"Ancak yanılıyor olabilirim çünkü işler sürekli değişiyor. Sanki bir ay önce sürdüğüm şey şimdi kullandığımdan oldukça farklı ve muhtemelen ilk yarışa geldiğimizde de yine çok farklı olacak." dedi.

Norris, özelliklerdeki değişikliğin, aracın yere basma kuvvetinin daha fazlasının kanatlardan ve aracın deflektör plakası alanından gelmek yerine, zemin etkisinden üretilmesiyle tetiklendiğini söylüyor.

"Araç hâlâ geliştirme aşamasında, bu yüzden her hafta biraz daha değişiyor."

"Ancak her şeyin ön ve arka kanattan gelmesinden ziyade, zemin etkili bir araç. Ayrıca orta deflektör ve şu anda sahip olduğumuz tüm bu saçmalıklar da yok. Bunların hepsi gitti."

"Bu, aracın hissini ve sürüş şeklini biraz değiştiriyor. Aracın ayarları ve diğer şeyler de oldukça farklı.”

2022 F1 car

2022 F1 car

Photo by: Formula 1

Gelecek yıl için kurallarda yapılan revizyon, F1 patronlarının, araçların birbirine çok daha yakın yarışmasını istedikleri için gerçekleştirildi.

Norris, bazı tavizlerin de olabileceğinin farkında olmasına rağmen, F1'in hedeflerine ulaşılacağından umutlu.

McLaren pilotu, "Gelecek yıl için yaptıkları her şey, araçları daha iyi yarıştırmak ve benzeri şeyler yapmak istedikleri için."

"Ancak tabii ki aracı takip ederken daha az kirli hava varsa, daha az hava akışı da oluyor. Bu, bir alanda kazanıp diğerinde kaybetmeye benziyor çünkü bunlar birbirleriyle oldukça ilişkili. Bu yüzden umarım daha iyidir." dedi.

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