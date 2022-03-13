Norris: "2022 araçları da eskisi gibi rüzgara karşı hassas"

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Norris, Barcelona testlerinde hiçbir takımın karşısına çıkmayan bu sorunla yeniden karşı karşıya kalmanın McLaren için faydalı bir ders olduğunu söyledi.

Rüzgar hassasiyeti son yıllarda bazı takımlar için sorun yaratan faktörlerden biri oldu, bu sorunun yeni kurallar sonrası ortadan kalkıp kalkmayacağı konusunda ise net bir fikir bulunmamaktaydı.

Norris, Bahreyn testinin açılış günü olan Perşembe günü, uzun sürüşler yapmasını engelleyen fren sorunları nedeniyle sadece 50 tur tamamlayabildi.

Tüm bu sorunlar İngiliz pilotun kat edebildiği mesafeyi kısıtlı tuttu, yine de Norris MCL36 hakkında pek çok şey öğrendiklerini söylüyor.

Norris, "Araçlar halen rüzgara hassasiyet gösteriyor. Bunu keşfetmiş olmamız güzel bir şey çünkü Barcelona'da rüzgar yoktu. Henüz testler bitmemişken farkına varmamız olumlu."

"F1 araçları hala rüzgara ve rüzgarın ne kadar şiddetli olabileceğine karşı hassas. Pistlerdeki farklılık da etkili olacak. Burası genel olarak Barcelona'ya göre çok daha sıcak, yani lastikler nasıl çalışıyorsa araç da öyle çalışacak."

"Araçlar eskiye göre daha savruk, bu yüzden aracın tümseklerin üstünden nasıl geçtiği, tümseklerin üstünden geçerken nasıl performans gösterdiği ve araç ayarlarından vermeniz gereken tavizler çok farklı."

"Bu yüzden testlerdeki koşulların aldatıcı olduğunu düşünüyorum. Çözümler denemeli, sorunları anlamalı ve sorunları çözmeliyiz." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Motorsport Images

Pilotlar, yeni araçlar ile yavaş virajlarda sürüş yapmanın zor olduğunu ve Sakhir pistinin özellikle 10. Virajının onları zorladığını belirttiler.

Norris, durumun neden böyle olduğuna dair bazı ilginç gözlemlerde bulundu.

İngiliz pilot, "Bu duruma sebebiyet veren iki temel faktör olduğunu düşünüyorum, bunlardan biri rüzgar, bütün gün arkadan esiyordu."

"Rüzgar aracı durdurmayı çok daha zor hale getiriyor, vesaire vesaire. Ayrıca rüzgarın tersten esmesi veya rüzgar olmaması gibi durumlara kıyasla çok daha az yere basma gücüne sahip oluyorsunuz"

"İkincisi, bu farklı lastiklerle, daha büyük lastiklerle, daha sert araç ayarları tercih etmek zorundasınız, dolayısıyla o viraja oldukça sarsıntılı bir giriş yapıyor, fren yaparken de dönüşe devam ediyorsunuz."

"Bütün bunları bir araya getirdiğinizde, bir F1 aracının yapmak için tasarlandığı şeyin tam zıttı ile karşılaşıyoruz. Sürüş oldukça aldatıcı bir hale gelirken, ön lastiği kilitlemek, virajları kaçırmak veya lastiklerde yanık nokta oluşturmak gibi şeyler çok kolay hal alıyor." dedi.

Norris, testlerde edindiği izlenimler sonrası, sürücülerin yeni araçlarla bazı virajlarda muhafazakar bir yaklaşım benimsemeleri gerekeceğini söyledi.

Norris, "Limitlere ulaşmak zor, özellikle yeni lastik taktığınızda biraz daha zorlamak istiyorsunuz."

"Sanki gerçekten hızlanman gerekiyormuş gibi. Diğer bazı virajlarda de benzer bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu kestirip atmak değil, görünen bu, ve bence bu tüm olanların da bir etkisi."

"Ancak gerçekçi olmak gerekirse, bu araçlarda biraz daha muhafazakar olmalı, zorlamaya çalışmamalısınız. Oldukça fazla sonuçla karşılaşabilirsiniz." dedi.