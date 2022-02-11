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Formula 1 Haberler

Norris, 2021'deki güçlü temposunu yeni sezona taşımak istiyor

McLaren pilotu Lando Norris, 2021'de ortaya koyduğu güçlü performansı yeni sezona da taşımak istediğini dile getirdi.

Norris, 2021'deki güçlü temposunu yeni sezona taşımak istiyor
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Britanyalı sürücü, geçen yıl dört podyum alarak dikkatleri üzerine çekmiş ve birkaç yarışta galibiyet mücadelesinde yer almıştı.

Bugünkü takım lansmanında konuşan Norris, şöyle dedi: "Abu Dhabi'de en son piste çıktığımızdan bu yana epey uzun bir zaman geçmiş gibi geliyor ve kokpite geri dönüp MCL36'yı test etmek için sabırsızlanıyorum."

"Geçen sene Formla 1'de şimdiye kadarki en iyi sezonlarımdan birisini geçirdim ve bir sürücü olarak başardıklarımla ve bir takım olarak başardıklarımızla gurur duyuyorum. Fakat en iyisinin henüz gelmediğini söyleyebilirim ve amacım geçen yıl hazırladığımız pozitif temeli koruyup, bunu Formula 1'in heyecan verici yeni dönemine taşımak olacak."

"2021'deki başarıların üzerine daha fazlasını ekleme konusunda iyi bir konumda olduğumu düşünüyorum. McLaren'la beraber büyüdüm ve geçtiğimiz günlerde takımla olan uzun vadeli geleceğimi onayladığım için çok mutluyum. Gelecekte birlikte neler başarabileceğimizi öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Karşımıza çıkan fırsatlardan en iyi şekilde faydalanmak adına çok çabalayacağım."

Daniel Ricciardo da yeni dönem için heyecanlı olduğunu söyledi.

Avustralyalı pilot, "Yeni sezonun başlangıcında her zaman biraz gergin bir heyecan vardır fakat yeni düzenleme dönemine girdiğimiz için bu heyecan maksimuma çıktı."

"Kariyerim boyunca birkaç düzenleme değişikliği gördüm ve bu enerjiyi yeni araçlara, yeni sürüş tarzlarına ve nihayetinde yarışma şekline uyum sağlamama yardımcı olacak şekilde kullanabileceğimi hissediyorum."

"Bu yeni araçlar, daha önce sürdüğüm araçlardan çok farklı hissettirecekler fakat daha yakın yarışlara  ve gridin önüne geçmek için daha fazla fırsata sahip olmayı umuyorum."

"McLaren'la ikinci yılıma girmek harika hissettiriyor ve 2021'de bir takım olarak çok şey öğrendiğimizi hissediyorum. Bu da karşı karşıya olduğumuz yeni mücadelede bize yardım edecek. Monza'da galibiyete ulaşmak, kariyerimin en önemli noktasıydı fakat her şey geçmişte kaldı. 2022 sezonu boyunca takım için daha fazla başarı yakalamak için her şeyimi vereceğim." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: McLaren

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