Norris 2021'de McLaren'a daha çok liderlik etmek istiyor

Griddeki ilk 2 sezonunda Norris, Carlos Sainz’le birlikte yarışıyordu ve Sainz, iki pilot arasından tecrübeli olandı. Dolayısıyla toplantılar ve araç gelişimi konularında Sainz, lider görevini üstleniyordu.

Fakat 2021’de Ferrari’ye geçen Sainz’in yerine Ricciardo geldikten sonra, McLaren’la 3. sezonuna başlayacak olan Norris; takımdaki tecrübeli isim olacak ve dolayısıyla lider rolünü üstlenmeye çalışacak.

GPFans’e konuşan Norris, “Geçtiğimiz sene boyunca bazı anlarda – daha çok sezonun ortası ve sonlarında - lider rolüne bürünmeye başladığım zamanlar oldu.”

“Carlos’tan ziyade, benim yönettiğim daha çok toplantı vb. şeyler olmaya başladı ve aracın gelişimini geleceğe yönelik daha çok benim istediğim şekilde yönlendirdiler.”

“Elbette Carlos’un mevcut olmadığı birçok toplantı da oldu, 2021 ve 2022 konularında, çünkü başka bir takıma geçiyordu.”

“Bu yüzden bu sene bunun daha sık olacağını düşünüyorum: toplantılara daha çok liderlik etmek ve McLaren’la çalışırken elde ettiğim tecrübeleri daha çok aktarmak şeklinde.” dedi.

Ricciardo geçtiğimiz sezon griddeki en etkileyici pilotlardan biriydi ve padoktaki birçok kişi önümüzdeki sezon da 2 McLaren pilotu arasından daha başarılı bir performans sergileyenin Ricciardo olmasını bekliyor.

Fakat Norris, takıma daha aşina olmasının kendisine avantaj sağlayacağını ve Ricciardo’nun genel olarak üstün tecrübesine karşı kendi açığını kapatacağını düşündüğünü söyledi.

Norris, “Buna 2 taraflı bakabiliriz. Çok tecrübeli ve bilgili bir pilot var ve takıma geldiğinde bunları paylaşmak isteyecektir.”

“Sonrasında ben varım: takımın nasıl çalıştığını ve son 3-4 senedir nelerle uğraştığını, aracın neler yapabildiğini ve hafta sonları hangi yönde gelişim göstermek istediğimizi bilen birisi.”

“Bu şekilde Daniel’ın da bilemeyeceği bazı şeyler var, bu yüzden ben ve Daniel’ın fikirleriyle ortak bir şekilde takımın yolunu açacağız.” dedi.