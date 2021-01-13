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Formula 1 / Son dakika

Norris, 2020'de en çok "yarış yeteneğini" geliştirdiğini söylüyor

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Norris, 2020'de en çok "yarış yeteneğini" geliştirdiğini söylüyor
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2020 sezonundaki büyük gelişimini değerlendiren Lando Norris, yarış yeteneğini geliştirmek için çok zaman harcadığını söylüyor.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve şu anda Dubai'de karantinada olan 21 yaşındaki pilot, 2020 yılına kıyasla ileriye doğru önemli bir adım atmayı başardı.

Genç sürücüye McLaren MCL35'in potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı nasıl başardığı soruldu.

Norris, "Yarış yeteneğim için kış boyunca çok çalıştım çünkü 2019'da en zayıf olduğum yerlerden bir tanesinin bu olduğunu anlamıştım."

"Çok zaman harcadım. İyi bir yarış çıkarmak tek bir şeye bağlı değil, işin içinde birçok unsur var. Bu yüzden tüm ayrıntılara odaklandım."

"Üzerine çok odaklanıp, zaman ayırdığım bir şey olduğunu söyleyebilirim. 2020 boyunca kesinlikle çok daha güçlüydüm ama geliştirmem gereken daha çok şey var." dedi.

Avusturya'da ilk podyumunu kazanmasına bakılırsa, Norris çabalarının karşılığını almış gibi görünüyor.

“Bu yıl, daha güvenle söyleyebilirim ki, yarışlarda daha iyi bir iş çıkarıyorum. Araç performansının üstüne çıkıyor ve olabileceğim en iyi pozisyonları kolluyorum."

"Daha iyi kararlar veriyor ve karşılığını alıyorum. Bunlar günün sonunda çok daha iyi sonuçlar almamı sağlıyor olabilir."

McLaren 2020'yi 3. olarak tamamladı. Takım bu sezon Norris ve tecrübeli pilot Daniel Ricciardo'yla yarışacak.

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Editör Zeynep Temel

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