Norris, 2020 için "güçlü bir gelişim listesine" sahip

Norris, ilk yılında Bahreyn’de ve Avusturya’da orta grubun en iyisi olduğu 6.'lıklar aldı, ancak sezonu kötü şans ile geçirdi ve takım arkadaşı Carlos Sainz’ın şampiyonada 6. olmasına karşın, İspanyol sürücünün 47 puan gerisinde 11. sırada yer aldı.

Norris’e göre geliştirilmesi gereken en önemli alanlar, kendisinin sürüşü ve McLaren aracı hakkında daha çok bilgi toplaması. Genç sürücü, Sainz'ın bunu 2019’da avantajlı bir şekilde kullandığını düşünüyor.

Motorsport.com’a konuşan Norris, “Bence bazı hafta sonlarında düzenli olarak tekrar eden şeyler var, sıralamalara gittiğimizde Carlos’un zaman bulması, pist durumuna kendini adapte etmesi gibi pek çok şey var aslında.”

“Kış boyunca üstünde çalışacağım en büyük şey, sadece virajlarda daha hızlı nasıl kullanabileceğim veya ne kadar geç fren yapabileceğim değil, araç hakkında almam gereken bilgi, aracın nasıl çalıştığı gibi şeyler.”

“Araç ayarları ve onun gibi pek çok şey, paketi nasıl geliştirebileceğim ve aracın benim için daha iyi nasıl çalışacağı ve aynı zamanda benim araç için nasıl çalışabileceğim gibi şeyler.”

“Ancak şunu biliyorum ki, elbette sürüş ile ilgili geliştirmem gereken şeyler de var ve tüm hafta sonları benzer şeyler yaşanıyor, biraz daha iyi bir hale geliyorum ancak yeterli değil.”

“Bu yüzden bir sonraki sezon her şeyi bir araya getirmem gerekecek, aynı diğer şeyler gibi. Bu değişik teknikleri farklı pistler ve farklı virajlarda kullanabilirim. Bazı şeyler tekrar edip duruyor, bazı şeyler ise daha çok bilgiyi ve her şeyden küçük küçük şeyleri kapsıyor. Sanırım neler üstünde çalışmam gerektiği üzerine uzun bir listem var." ifadelerini kullandı.

Formula 1’e, Formula 2’de aldığı ikincilikle gelen Norris’in etrafında artık yeni insan grupları yer alıyor.

Norris, 2019’da inişli çıkışlı geçirdiği sezonun, takımı birbirine daha çok yakınlaştırdığını ve 2020 sezonunda öğrenmesi gereken şeyler için yardımcı olduğunu söyledi.

“Çalıştığım ekip, mühendislerim, hepimiz kat ettiğimiz gelişimden memnunuz ve bence bu bizi gelecek sene için daha iyi bir pozisyona soktu.”

“Tabii ki de her zaman sürüş üzerine konsantre olmuş değiliz, pist dışında da pek çok şey yaptık.”

“Her şeyi en iyi seviyede tutmaya çalışırken aynı anda gelişmeye de çalışıyorduk.”

“Formula 1 sadece en iyi sürenin kazandığı bir oyun değil, komple bir pakete ihtiyacınız var. Bazen pek çok alana odaklanmanız gerekiyor.”

“Bu yıl boyunca inişli çıkışlı yarışlarımız oldu, ancak bunları hep beraber arkada bırakıp gelecek sene daha çok önem kazacağını bilerek hareket etmemiz gerekiyor.”

Çeviri: Efe Kahya