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Formula 1 / Son dakika

Norris: “2019 sezonu beklentilerimizi aştı”

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Norris: “2019 sezonu beklentilerimizi aştı”
29 Ara 2019 07:05

McLaren pilotu Lando Norris, 2019 sezonunun kendi beklentilerini aştığını söyledi.

Lando Norris, McLaren MCL34
Lando Norris, McLaren MCL34
Lando Norris, Carlin

McLaren pilotu Lando Norris, çaylak olarak iyi bir sezon geçirdi ve pilotlar şampiyonasında 11. oldu.

Gösterdiği güçlü performansla McLaren’ın takımlar şampiyonasında dördüncü olmasına yardım eden genç pilot, Formula 1’in resmi internet sitesinde yapılan oylamada “Yılın Çaylağı” seçildi.

20 yaşındaki İngiliz pilot, McLaren’ın 2019'da elde ettiği sonuçların tüm beklentileri aştığını kabul etti.

Norris, “İlk yıl inişler ve çıkışlarla doluydu ama her şeyi sevdim.”

“Formula 2’de hızlıydım ancak buraya geldiğimde neler olacağını gerçekten bilmiyordum. Kendi beklentilerimizi aştığımıza inanıyorum. Tabii ki ilk sezonumda daha iyi yapmak istediğim şeyler vardı, ancak gelecek yıla hazırlanırken tüm bunları daha iyi hale getirebileceğimizden eminim.”

“Yaptığım işi değerlendirirken her zaman çok katı bir yaklaşımım var. Bazen insanlar iyi bir iş yapmasam bile iyi bir iş yaptığımı söylüyorlar. Bazen onlar bile bunun böyle olmadığını biliyorlar ancak beni mutlu etmek ve neşelendirmek istiyorlar.”

“Gerçekçi biriyim ve eğer şahsen iyi bir iş yapmadığımı bilirsem mutsuz olurum. Daha iyi sonuçlar almanın tek yolu, kendinize karşı eleştirel bir tutum sergilemektir. Bu, daha çok çalışmayı ve takımla daha etkili şekilde etkileşim kurmayı sağlıyor. Bunu yapınca bir sonraki sıralama turu veya yarışta daha iyi bir performans gösterebileceğinizi umuyorsunuz.”

Genç pilot, yol aracı olarak bir 570S’e sahip olduğunu söyledi.

Lando, “McLaren, 570S model bir araç verdiği için çok şanslıydım. Bunun için çok minnettarım. Eve, yani İngiltere'ye döndüğümde buna biniyorum. Ayrıca bir Renault Megane’ım var, ama her zaman McLaren'ı tercih ettiğim açık.” dedi.

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