Norris, 2016’da Red Bull ile görüşmüş!

McLaren akademisine katılmadan bir sene önce Norris, Red Bull motor sporları danışmanı Marko ile görüştüğünü ve o günü hâlâ hatırladığını söyledi.

Norris, o zamanlar Formula Renault Eurocup’ta yarışıyordu ve Marko’nun ilgisini çekti.

İngiliz sürücü, sezonun ilk üç yarışının ikisini kazanmış ve Monaco yarışı öncesinde de pole pozisyonunu kazanmıştı. Marko o hafta sonunda Norris’le bir toplantı ayarlamış.

Formula 1’in ‘Beyond the Grid’ podcast’ında konuşan Norris, “Red Bull’u ziyaret ettim ve Marko ile kısa bir görüşme gerçekleştirdim. Neredeyse dediği her şeyi hatırlıyorum.”

“Beni tanımak istemişti ve birkaç soru sormuştu. Bir Formula Renault aracının ağırlığı gibi bazı sorular sordu. Hiçbir fikrim yoktu!”

“Bir şeyler düşünmeliydim. 426 kilogram gibi bir şey söyledim. Onun cevabı ise, ‘Max bunu bilirdi. Max, araçla ilgili her şeyi biliyor.’ oldu.”

“Hiçbir şey söyleyemedim. Dilim tutulmuştu.”

“Menajerim de Red Bull konusunda birçok konuşmada yer aldı. Belki bir şeyler olabilirdi, ancak Red Bull’a katılmadım. Kendi işimi yapmaya devam ettim ve iyi iş yaptım.”

“Bir kere Red Bull’a girerseniz, oldukça sınırlandırılıyorsunuz. Menajerim, kendi yoluma devam etmenin en iyisi olduğunu biliyordu.”

“Formula 1 dünyasına katılmadan önce Formula 3 ve Formula 2’den geçme fırsatım vardı.” şeklinde konuştu.