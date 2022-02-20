Norris: "18 inç lastiklerle Monako ve Singapur gibi yarışlar daha zor olacak"

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Geride kalan haftalarda 10 takımdan 8'i yeni aracını tanıttı ve Alfa Romeo da yeni aracını tanıtmasa bile piste çıkardı.

2022 Formula 1 sezonunda büyük değişikliklerden birisi de 13 inç lastiklerin yerini, 18 inç lastiklerin alacak olmasıydı. Artık bu tekerleklerin üzerinde de kanatçıklar yer alacak.

Sürücülerin yeni araçlarla ilgili genel olarak şikayetçi olduğu şey, kokpit içerisindeki görüştü çünkü yeni lastiklerin büyümesi ve üzerine kanatçık eklenmesi, sürücülerin görüşünü biraz kısıtladı.

Bu, sürücülerin apeksi bulmasını zorlaştıran bir durum. Norris özellikle dar cadde pistlerinde daha büyük tekerleklerle sürüş yapmanın daha zor hale geleceğini düşünüyor.

Norris, Speedweek ile yaptığı röportajda, "Yeni araçların özelliklerine alışmak için elimizde pek fazla zamanımız yok."

"İspanya ve Bahreyn'de her sürücünün toplam üç günlük bir testi olacak. Bu da tamamen farklı bir sürüş tarzına sahip olan bu araçlara alışabilmemiz adına, çok büyük bir zaman dilimi değil."

"Ek olarak daha büyük tekerleklere ve lastiklerin üzerindeki kanatçık olan araçlarla görüş de tamamen değişiyor. Bu yüzden örneğin Singapur veya Monako gibi bazı pistlerde görüş sorunları olabileceğini düşünüyorum."

"Daha büyük jantlar Formula 2'ye daha erken getirildi ve arkadaşlarımdan birisi bana 'bazı pistlerde pist sınırlarının dubalarla belirtilmesi gerekiyordu çünkü bariyerlerin üst kısmı, daha büyük olan bu tekerlekler nedeniyle kokpit içerisinden görülemiyordu' dedi."

"Tekerleklerin, ön kanadın vb. şeylerin yeni boyutlarına alışmamız gerekecek.” dedi.

Aston Martin yedek pilotu Nico Hulkenberg ise geçtiğimiz günlerde, "Pek çok kişi kokpitten görüşün daha da kötüleşebileceğini söylüyor ama benim böyle bir izlenim yok." demişti.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: McLaren