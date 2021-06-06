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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Norris: "15. virajda neredeyse duvara çarpıyordum ama bunu kimse görmedi"

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Azerbaycan Grand Prix'sini 5. sırada tamamlayan Lando Norris, bugün az kalsın 15. virajda kaza yaptığını ancak bunu kimsenin görmediğini söyledi.

Norris: "15. virajda neredeyse duvara çarpıyordum ama bunu kimse görmedi"

McLaren pilotu Norris, Bakü’de inişli çıkışlı bir hafta sonunun ardından yarışı 5. sırada tamamladı. Böylelikle genç pilot, bu sezon İspanya dışındaki tüm yarışlarda ilk 5’te finiş görmüş oldu.

Azerbaycan Grand Prix’sinde oldukça hızlı olmaları beklenen McLaren, bunun aksine antrenman turlarından sağlam performanslar ortaya koyamamıştı. Fakat Norris, cumartesi günkü sıralama turlarında 6. sıraya yerleşmeyi başardı. Bunun ardından ise İngiliz pilot, kırmızı bayraklar çıkmışken pite gelmeyip turuna devam ettiği için 3 sıra grid cezası almıştı.

Pazar günü iki şampiyonluk adayı Max Verstappen ve Lewis Hamilton’ın yarış dışı kalması ve iyi bir sürüş sayesinde Norris 5. sıraya kadar yükseldi. Hatta yarışın finişe 2 tur kala tekrar start almasıyla güvenlik aracı pistten çıktıktan sonra Norris, Leclerc ve Gasly ile de yakın mücadeleye girdi fakat buradan pozisyon kazanmayı başaramadı. 

Fakat genel anlamda olumlu bir gün geçiren Norris’e olaylı son tur hakkında düşünceleri soruldu.

Norris, “Oldukça inanılmazdı. Bence güzel şeylerden biri, [bu son turun] düşük miktarda yakıt ve yeni lastiklerle çok fazla yol tutuşunun olduğu bir sıralama turu gibi olmasıydı. “

“Bu harika çünkü her şey istediğimiz gibi gitti ve iki pozisyon kazandım, sanırım bu yüzden mutluyum. Kaybettiğimiz birkaç sırayı geri almak için iyi bir fırsattı, bu yüzden bunun için çok minnettarız." ifadelerini kullandı.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris, sözlerine birçok pozisyon kaybetmesine neden startından bahsederek devam etti ve başlangıçta neden geriye düştüğünü anlattı.

"Asıl startım iyiydi ancak bazen öyle bir konuma geliyorsunuz ki sonra birinci viraja girmek çok zor oluyor, bu iyi de kötü de gidebilir. Aniden geçilebilirsiniz, bazılarının lastikler kilitlenebilir veya bu tarz şeyler yaşanabilir.”

“Yani bir boşluk gördüm ve bunu kullanmak istedim. Fakat, sonra orta tarafta çok daha fazla geçiş oldu ve içerideki ve dışarıdaki rakipler beni geçebildi.”

“Biliyorsunuz, tüm sezon boyunca iyi startlar yaptım ve iyi ilk turlar attım. Bugün işler istediğim gibi gitmediği için hayal kırıklığına uğramadım çünkü geri döneceğiz ve bir dahaki sefere daha iyi olacağız.”

“Ancak evet, dünkü cezadan sonra ve oldukça kötü bir ilk turdan sonra, 5. sırada bitirmek bizim için yine de iyi oldu."

Norris, bu sezon gösterdiği gelişimde, artık daha tecrübeli ve olgun bir pilot haline gelmesinin de yardımı olduğunu düşünüyor. Ayrıca, bugün 15. virajda neredeyse kaza yaptığını ancak bunu kimsenin görmediğini de ekliyor.

“Artık gerektiğinde daha iyi kararlar verdiğimi hissediyorum, daha az hata yapıyorum.”

“15. virajda neredeyse duvara çarpıyordum ama kimse bunu görmedi, o yüzden sorun yok!”

“Bunun dışında iyi hafta sonları geçiriyoruz, gerçekten büyük hatalar yapmıyoruz. Sadece herkesin yaptığı ufak hataları yapıyoruz, önemli olan da bu."

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

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