Norris: "15. sıra, şu anda gerçekte bulunduğumuz yeri temsil ediyor"

Lando Norris, tıpkı Oscar Piastri gibi cumartesi günkü sıralama turlarında Q1'de havlu atarak, tüm taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Seans sonrası konuşan Norris, "Bizim için zor bir gün oldu. İstediğimiz sonuçları alamadık ama yapabileceğimizin en iyisi buydu."

"Yani seans maalesef çok iyi değildi."

"Seans içerisinde birkaç hata yaptım. Bunlar temelde Q2'ye kalmamı engelleyecek hatalardı. Yine de muhtemelen 15. sıradan daha fazlasını elde edemezdik. Yani bir sıra yukarıda olabilirdik."

"Hız olarak bakarsak muhtemelen olduğumuz yerdeyiz. Çok zor bir gün. Aslına bakarsanız tempomuz tüm hafta sonu boyunca düşüktü."

Lando Norris, McLaren MCL60, leaves the pits Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Burası bize Avustralya ya da Bakü kadar uygun olmayan bir pist, bunu daha önce de söylemiştim."

"Avustralya'da ileriye doğru bazı küçük adımlar attık ama bazı şeyleri değiştirmemiştik. Sadece pist bize daha çok uyuyordu. Şimdi bizim için kadar da iyi olmayan bir piste geri döndük."

"Bakalım, yarışta elimizden geleni yapacağız."

Bakü güncellemesi sorulduğunda Norris, "Bu gayet iyi çalışıyor. Yine de küçük bir adım atmamızı sağladı."

"Temel sorunlar aynı ve bu durum bugün de kanıtlandı." dedi.

Norris'in sözlerinin aksine McLaren, cuma günü çok iyi bir görüntü çizmişti.

Norris, "Belki de cuma günü hiç kimse sıralama turlarındaki kadar iyi turlar atamıyor."

"Dün attığım tur çok iyi bir turdu ve bu da bizi son derece hızlı gösterdi. Dün hata yapsaydım ve 0.2 saniye civarı geride kalsaydım, 2. antrenmanda 11. ya da onun gibi bir yerde olurdum."

"Yani insanlar sayılara çok fazla takılıyor ve tur içerisinde ne olduğuna bakmıyorlar."

"Görünüş açısından daha iyiydi, belki de daha fazla güven veriyordu. Belki pist sıcaklığının düşük olması da yardımcı oldu bilmiyorum."

"Bunun büyük bir rol oynadığını söyleyebilirim. Bugün biraz daha sıcaktı ve bu da bize zarar verdi. Soğuk ve sıcak hava, bizim performansımızı doğrudan etkiliyor."

"Muhtemelen bu da bir rol oynadı, ancak tüm hafta sonu boyunca yeterince hızlı değildik." dedi.