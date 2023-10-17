Norris, 100. F1 yarışında iyi bir sonuç almayı hedefliyor

McLaren son iki yarışın ikisinde de çifte podyum almayı başardı ve çok iyi bir ivme yakalamış oldu.

İngiliz ekibin sonraki yarışlarda daha fazla zorluk çekmesi bekleniyor ancak Lando Norris, 100. yarışına çıkacağı Amerika GP için iyimser.

"Austin'e geri dönüp, sezonun son üçlü yarışına katılmak için gerçekten heyecanlıyım."

"ABD GP her zaman eğlenceli bir hafta sonuydu ve bu yıl hem McLaren hem de F1'deki 100. yarışım olacağı için ekstra özel olacak."

"Bunu kutlamak için harika bir yer, çünkü taraftarlar her zaman harika bir atmosfer yaratıyorlar."

"Katar'da bir kez daha çifte podyum elde etmek inanılmazdı. Tutarlıydık ve sıkı çalışmamızın karşılığını aldık."

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Geçen hafta MTC'ye dönerek takımla birlikte kutlama yaptık. Hafta sonumuzu ve neleri daha iyi yapabileceğimizi gözden geçirdik. Simülatörde vakit harcayarak önümüzdeki üç yarışa hazırlandık, başka nereleri geliştirebileceğimizi gördük."

"Zor olacak ama takımımıza daha fazla puan kazandırmakta kararlıyız."

Oscar Piastri ise bir başka sprint hafta sonundan iyi sonuçlarla ayrılma hedefinde.

"Katar'da unutulmayacak bir hafta sonu geçirdik. Arka arkaya podyumlar alıp, sprint yarışını kazandık. Son birkaç yarış harika geçti ve bir F1 pilotu olarak ilk kez Amerika GP'sini deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Daha önce hiç Circuit of The Americas'ta yarışmadım, bu yüzden taraftarların orada yarattığı inanılmaz enerjiyi hissetmek için sabırsızlanıyorum."

"Takvimdeki diğer pistleri andıran bölümleriyle harika bir piste gidiyoruz. Aynı zamanda bir başka Sprint hafta sonu daha olacak."

"Yani puan için daha fazla fırsat!"