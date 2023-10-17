Prime'a abone ol
Önceki / Verstappen, Ferrari'ye geçişi reddetmiyor: "Bu harika bir takım" Sonraki / Pirelli: "F1 öncesi yarışlar, Katar GP benzeri sorunları önlemeye yardımcı olmaz"
Formula 1 / Amerika GP Haberler

Norris, 100. F1 yarışında iyi bir sonuç almayı hedefliyor

McLaren pilotu Lando Norris, 100. Formula 1 yarışına çıkacağı Amerika GP'de iyi bir sonuç almayı hedefliyor.

Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren son iki yarışın ikisinde de çifte podyum almayı başardı ve çok iyi bir ivme yakalamış oldu.

İngiliz ekibin sonraki yarışlarda daha fazla zorluk çekmesi bekleniyor ancak Lando Norris, 100. yarışına çıkacağı Amerika GP için iyimser.

"Austin'e geri dönüp, sezonun son üçlü yarışına katılmak için gerçekten heyecanlıyım."

"ABD GP her zaman eğlenceli bir hafta sonuydu ve bu yıl hem McLaren hem de F1'deki 100. yarışım olacağı için ekstra özel olacak."

"Bunu kutlamak için harika bir yer, çünkü taraftarlar her zaman harika bir atmosfer yaratıyorlar."

"Katar'da bir kez daha çifte podyum elde etmek inanılmazdı. Tutarlıydık ve sıkı çalışmamızın karşılığını aldık."

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Geçen hafta MTC'ye dönerek takımla birlikte kutlama yaptık. Hafta sonumuzu ve neleri daha iyi yapabileceğimizi gözden geçirdik. Simülatörde vakit harcayarak önümüzdeki üç yarışa hazırlandık, başka nereleri geliştirebileceğimizi gördük."

"Zor olacak ama takımımıza daha fazla puan kazandırmakta kararlıyız."

Oscar Piastri ise bir başka sprint hafta sonundan iyi sonuçlarla ayrılma hedefinde.

"Katar'da unutulmayacak bir hafta sonu geçirdik. Arka arkaya podyumlar alıp, sprint yarışını kazandık. Son birkaç yarış harika geçti ve bir F1 pilotu olarak ilk kez Amerika GP'sini deneyimlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Daha önce hiç Circuit of The Americas'ta yarışmadım, bu yüzden taraftarların orada yarattığı inanılmaz enerjiyi hissetmek için sabırsızlanıyorum."

"Takvimdeki diğer pistleri andıran bölümleriyle harika bir piste gidiyoruz. Aynı zamanda bir başka Sprint hafta sonu daha olacak."

"Yani puan için daha fazla fırsat!"

paylaşım
yorumlar

Verstappen, Ferrari'ye geçişi reddetmiyor: "Bu harika bir takım"

Pirelli: "F1 öncesi yarışlar, Katar GP benzeri sorunları önlemeye yardımcı olmaz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan"

Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan"

Formula 1
Amerika GP

Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan" Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan"

Lawson: "İmzalanmış bir kontrat görmeden hiçbir şeye inanmam"

Lawson: "İmzalanmış bir kontrat görmeden hiçbir şeye inanmam"

Formula 1
Amerika GP

Lawson: "İmzalanmış bir kontrat görmeden hiçbir şeye inanmam" Lawson: "İmzalanmış bir kontrat görmeden hiçbir şeye inanmam"

Villeneuve, Ricciardo'yu hedef aldı

Villeneuve, Ricciardo'yu hedef aldı

Formula 1
Amerika GP

Villeneuve, Ricciardo'yu hedef aldı Villeneuve, Ricciardo'yu hedef aldı

Son Haberler

Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

F1 Formula 1
Amerika GP

Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım" Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"

Ralf: "Verstappen, Horner olmadan yapabilir ama Marko'nun olmamasına tahammül edemez"

Ralf: "Verstappen, Horner olmadan yapabilir ama Marko'nun olmamasına tahammül edemez"

F1 Formula 1
Amerika GP

Ralf: "Verstappen, Horner olmadan yapabilir ama Marko'nun olmamasına tahammül edemez" Ralf: "Verstappen, Horner olmadan yapabilir ama Marko'nun olmamasına tahammül edemez"

Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan"

Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan"

F1 Formula 1
Amerika GP

Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan" Rosberg: "Verstappen'in 'rekorları önemsemiyorum' yorumu yalan"

Alpine yeni süperstar yatırımcılarını duyurdu

Alpine yeni süperstar yatırımcılarını duyurdu

F1 Formula 1
Amerika GP

Alpine yeni süperstar yatırımcılarını duyurdu Alpine yeni süperstar yatırımcılarını duyurdu

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol