Norris, 100. F1 yarışında iyi bir sonuç almayı hedefliyor

McLaren son iki yarışın ikisinde de çifte podyum almayı başardı ve çok iyi bir ivme yakalamış oldu.

İngiliz ekibin sonraki yarışlarda daha fazla zorluk çekmesi bekleniyor ancak Lando Norris, 100. yarışına çıkacağı Amerika GP için iyimser.

"Austin'e geri dönüp, sezonun son üçlü yarışına katılmak için gerçekten heyecanlıyım."

"ABD GP her zaman eğlenceli bir hafta sonuydu ve bu yıl hem McLaren hem de F1'deki 100. yarışım olacağı için ekstra özel olacak."

"Bunu kutlamak için harika bir yer, çünkü taraftarlar her zaman harika bir atmosfer yaratıyorlar."

"Katar'da bir kez daha çifte podyum elde etmek inanılmazdı. Tutarlıydık ve sıkı çalışmamızın karşılığını aldık."

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, Lando Norris, McLaren, 3rd position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images