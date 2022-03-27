Norris: "10. virajdaki kerb yeni araçlara uygun değil, kaldırılmalı"

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Mick Schumacher, dün 10. virajda yaptığı kazanın ardından bugün yarışa katılamayacak. Alman pilot, viraj çıkışındaki kerbe temas etmesinin ardından aracın kontrolünü kaybetmişti.

RaceFans'a konuşan Norris, 2022 araçlarına geçilmesinin ardından bazı kerblerin eskisinden de tehlikeli bir hale geldiğini düşünüyor: "Yeni araçlarla birlikte eski kerblerin bir kısmı artık büyük tehlike oluşturmakta. Schumacher'in temas ettiği kerb de bunlardan birisi. Bunun gibi kerblerin değişmesi gerekmekte."

Formula 2'de yarışmakta olan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Cuma günü antrenman seansında aynı noktada kaza yapmış ve kaza sonrası beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Cem, hafta sonunun kalanında yer alamazken, Norris temsilcimizin durumuna dikkat çekti.

Norris, "Kerblerin değiştirilmesi gerektiği Formula 2'de olanların ardından açıkça ortada çünkü Formula 2'de de araçlar yere epey yakın hareket ediyor. Aynı noktada iki kaza oldu ve Cem, Türk çocuk, hastaneye kaldırıldı."

"Bu tip araçlara sahipken bu denli agresif kerblere ihtiyacımız yok. Bu sadece işleri daha da kötüleştiriyor, viraja giriş açılarımız bozulduğu için yanlış bir hareket yaptığımız anda büyük kazalarla karşılaşabiliyoruz."

“Yarıştan önce bu virajda değişiklik yapılması şart. Yarış koşularında, mesela kirli havada kalmanız durumunda, kendi hatanız olsa da olmasa da kerbe temas etmeniz durumunda kendinizi duvarda bulmanız olası. Dolayısıyla bu kerb kaldırılmalı." dedi.

Marshals recover the remains of the car driven by Mick Schumacher, Haas VF-22, after a heavy crash in Q2 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Cidde pistinin 10. virajına yaklaşık 240 kilometre hızla giriliyor ve tam bu virajda sağlam bir bariyer bulunmakta. Norris, yaygın olarak kullanılan verimli bariyer tasarımlarının pistin bu noktasında uygun olmayacağından şüpheleniyor.

Norris, "Duvarın içine gerçekten bir TecPro koyabileceğinizi sanmıyorum çünkü o zaman duvarın yapısı bozuluyor ve malzeme dışarı çıkıyor. Yani bariyere çarpmanız halinde TecPro piste yayılabilir, sıkıntı da burada."

"Bu kerb dışında ise pistte her şey olması gerektiği gibi, sadece pist biraz daha geniş olabilirdi, bu da pistin genel felsefesine aykırı." dedi.

McLaren takım arkadaşı Daniel Ricciardo da Norris'e katılıyor.

Ricciardo, "Artık araçlar daha alçak, dolayısıyla böyle tasarımlar da asla hata kabul etmiyor."

"Elbette her zaman 'zor olmalı' ve 'her şeyin kolay olmasını istemiyoruz' şeklinde düşünmeye devam edeceğim. Ancak yeni araçlarla böyle kerblerden geçince araç tıpkı bir kaykay gibi hissettiriyor."

"Duvarın şekli de -Mick'in kazasında gördüğümüz üzere- çok ama çok büyük bir etki yarattı. Elbette hatalarınız pistte başka şekillerde de cezalandırılabilir. Tam verileri bilmiyorum ama çok büyük bir G kuvvetine maruz kalmış olmalı."

"Fakat en önemlisi Mick'in iyi olması. Oldukça büyük bir kaza geçirmişti, araçtan çıktığını gördüğümde çok mutlu oldum." dedi.