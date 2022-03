Norris: "10. virajdaki kerb yeni araçlara uygun değil, kaldırılmalı"

Mick Schumacher, dün 10. virajda yaptığı kazanın ardından bugün yarışa katılamayacak. Alman pilot, viraj çıkışındaki kerbe temas etmesinin ardından aracın kontrolünü kaybetmişti.

RaceFans'a konuşan Norris, 2022 araçlarına geçilmesinin ardından bazı kerblerin eskisinden de tehlikeli bir hale geldiğini düşünüyor: "Yeni araçlarla birlikte eski kerblerin bir kısmı artık büyük tehlike oluşturmakta. Schumacher'in temas ettiği kerb de bunlardan birisi. Bunun gibi kerblerin değişmesi gerekmekte."

Formula 2'de yarışmakta olan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Cuma günü antrenman seansında aynı noktada kaza yapmış ve kaza sonrası beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Cem, hafta sonunun kalanında yer alamazken, Norris temsilcimizin durumuna dikkat çekti.

Norris, "Kerblerin değiştirilmesi gerektiği Formula 2'de olanların ardından açıkça ortada çünkü Formula 2'de de araçlar yere epey yakın hareket ediyor. Aynı noktada iki kaza oldu ve Cem, Türk çocuk, hastaneye kaldırıldı."

"Bu tip araçlara sahipken bu denli agresif kerblere ihtiyacımız yok. Bu sadece işleri daha da kötüleştiriyor, viraja giriş açılarımız bozulduğu için yanlış bir hareket yaptığımız anda büyük kazalarla karşılaşabiliyoruz."

“Yarıştan önce bu virajda değişiklik yapılması şart. Yarış koşularında, mesela kirli havada kalmanız durumunda, kendi hatanız olsa da olmasa da kerbe temas etmeniz durumunda kendinizi duvarda bulmanız olası. Dolayısıyla bu kerb kaldırılmalı." dedi.

Marshals recover the remains of the car driven by Mick Schumacher, Haas VF-22, after a heavy crash in Q2

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images