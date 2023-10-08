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Formula 1 Haberler

Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum"

Lando Norris, artan spekülasyonların ortasında McLaren ile sözleşmesini uzatmayı ‘çok istediğini’ söyledi.

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Lando Norris, McLaren, 2nd position, on the podium

Norris, Formula 1’in en gözde pilotlarından birisi olduğunu kanıtladı ve şu anki McLaren sözleşmesi onu 2025 yılının sonuna kadar takımda tutacak.

Zaman zaman Norris’in McLaren ile uzun vadeli sözleşme imzalaması tartışıldı, peki şimdi gelişimle alakalı verdiği sözleri tutan İngiliz ekip, genç yeteneğini yanında tutabilecek mi?

Sezon başında puan için savaşan McLaren, MCL60’a getirdiği güncellemeler ile podyum mücadelesi verebilecek duruma geldi. Norris, 2023 sezonunda şu ana kadar dört ikincilik aldı.

Red Bull takım patronu Christian Horner ve takım danışmanı Helmut Marko, potansiyel Red Bull sürücüsü olarak Norris’i izlediklerini kabul ettiler bu da Norris’in geleceğini konuşmak için McLaren’ın üzerindeki baskıyı arttırdı.

Norris, McLaren ile dünya şampiyonu olma tutkusunu yeniden vurguladı. Takımda kalma ihtimali oldukça yüksek.

İngiliz sürücü, “Ara sıra böyle şeyler hep olur. Çok isterim [yeni McLaren sözleşmesi hakkında] McLaren ile kazanmak istediğimi her zaman söyledim.”

“Bence buna giderek daha çok yaklaşıyoruz. Sadece yarış kazanmak için değil, sürücü ve takımlar şampiyonasını da kazanmak için. Bunu McLaren ile yapmak istiyorum. Burada çok mutluyum.”

“Yani, burada 10 ya da 15 yıl daha geçirmeye asla 'hayır' demem. Bence bu dört gözle beklediğim bir şey. Fakat daha çok bu sene, önümüzdeki sene ve 2025’e odaklıyım.”

“Sanırım gelişmek için 2,5 yılımız var, sonrasını göreceğiz. Bazı şeyler arada sırada geliyor ama bundan daha fazlası yok.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

F1, 2026’da güç ünitelerin ve mücadelecilerin de oyuna dahil olmasıyla yeni bir döneme girecek. Sürücüler başarılı olmak için kendilerine en uygun koltukları arayacaklar ve bu yüzden F1 sürücü piyasasının birkaç sene içerisinde hareketlenmesi bekleniyor.

Red Bull, Ford’la iş birliği olan ilk güç ünitesini 2026’dan itibaren piyasaya sürmeye hazırlanırken, McLaren da Mercedes gücünü elinde tutup tutmayacağını henüz onaylamadı.

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