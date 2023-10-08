Norris: "10 - 15 yıl daha McLaren'de yarışabilirim, burada kazanmak istiyorum"
Lando Norris, artan spekülasyonların ortasında McLaren ile sözleşmesini uzatmayı ‘çok istediğini’ söyledi.
Norris, Formula 1’in en gözde pilotlarından birisi olduğunu kanıtladı ve şu anki McLaren sözleşmesi onu 2025 yılının sonuna kadar takımda tutacak.
Zaman zaman Norris’in McLaren ile uzun vadeli sözleşme imzalaması tartışıldı, peki şimdi gelişimle alakalı verdiği sözleri tutan İngiliz ekip, genç yeteneğini yanında tutabilecek mi?
Sezon başında puan için savaşan McLaren, MCL60’a getirdiği güncellemeler ile podyum mücadelesi verebilecek duruma geldi. Norris, 2023 sezonunda şu ana kadar dört ikincilik aldı.
Red Bull takım patronu Christian Horner ve takım danışmanı Helmut Marko, potansiyel Red Bull sürücüsü olarak Norris’i izlediklerini kabul ettiler bu da Norris’in geleceğini konuşmak için McLaren’ın üzerindeki baskıyı arttırdı.
Norris, McLaren ile dünya şampiyonu olma tutkusunu yeniden vurguladı. Takımda kalma ihtimali oldukça yüksek.
İngiliz sürücü, “Ara sıra böyle şeyler hep olur. Çok isterim [yeni McLaren sözleşmesi hakkında] McLaren ile kazanmak istediğimi her zaman söyledim.”
“Bence buna giderek daha çok yaklaşıyoruz. Sadece yarış kazanmak için değil, sürücü ve takımlar şampiyonasını da kazanmak için. Bunu McLaren ile yapmak istiyorum. Burada çok mutluyum.”
“Yani, burada 10 ya da 15 yıl daha geçirmeye asla 'hayır' demem. Bence bu dört gözle beklediğim bir şey. Fakat daha çok bu sene, önümüzdeki sene ve 2025’e odaklıyım.”
“Sanırım gelişmek için 2,5 yılımız var, sonrasını göreceğiz. Bazı şeyler arada sırada geliyor ama bundan daha fazlası yok.” dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
F1, 2026’da güç ünitelerin ve mücadelecilerin de oyuna dahil olmasıyla yeni bir döneme girecek. Sürücüler başarılı olmak için kendilerine en uygun koltukları arayacaklar ve bu yüzden F1 sürücü piyasasının birkaç sene içerisinde hareketlenmesi bekleniyor.
Red Bull, Ford’la iş birliği olan ilk güç ünitesini 2026’dan itibaren piyasaya sürmeye hazırlanırken, McLaren da Mercedes gücünü elinde tutup tutmayacağını henüz onaylamadı.
Norris: "Piastri'ye şapka çıkarıyorum"
Norris: "Piastri'ye şapka çıkarıyorum" Norris: "Piastri'ye şapka çıkarıyorum"
Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti
Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti Norris, Alonso'nun McLaren'ın kendisine aşırı güvendiği yönündeki iddiasını reddetti
McLaren pilotları neden ilk pitin ardından pozisyon değiştirdi?
McLaren pilotları neden ilk pitin ardından pozisyon değiştirdi? McLaren pilotları neden ilk pitin ardından pozisyon değiştirdi?
Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu
Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu Formula 3 şampiyonu Borteloto, McLaren'ın sürücü programına dahil oldu
McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir"
McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir" McLaren: "Mercedes, oldukça güçlü bir şekilde geri dönebilir"
McLaren: "Piastri'nin öğrendiklerini uygulaması için sistematik çalışması gerek"
McLaren: "Piastri'nin öğrendiklerini uygulaması için sistematik çalışması gerek" McLaren: "Piastri'nin öğrendiklerini uygulaması için sistematik çalışması gerek"
Son Haberler
Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"
Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi" Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"
Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!
Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı! Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!
Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"
Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"
Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"
Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık" Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar