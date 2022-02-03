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Formula 1 Haberler

Norris: "Bazı alanlarda hâlâ gelişmem gerekiyor"

Lando Norris, başarılı bir sezonun ardından, araçtan maksimumu alabilmek için hâlâ kendini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Norris: "Bazı alanlarda hâlâ gelişmem gerekiyor"
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Norris, sezonun ilk 10 yarışında sadece bir kez ilk beşin dışında kalarak ve dört podyum elde ederek, geçtiğimiz sezon önce çıkan sürücülerden biriydi. Ayrıca sezon boyunca takım arkadaşı Daniel Ricciardo'dan da öndeydi.

McLaren pilotu şimdiye kadarki en iyi Formula 1 sezonunda neleri geliştirdiğini ve 2022'de daha iyi olmak için nelere odaklanması gerektiğini anlattı.

Norris, "Kaydettiğim ilerlemeden memnunum. Özellikle de geçtiğimiz sezondan."

"Hâlâ üzerinde çalışmam gereken şeyler var çünkü bazı pistlerde sürüşümü geliştirmem gerekiyor."

"Araç son yıllardaki gibi olduğunda nasıl süreceğimi tam olarak biliyorum. O zaman çok güçlü olabileceğimi biliyorum."

"Ancak bazı pistlerde, mükemmel bir performans aralığı olmuyor ve aracı sürmek zor olduğu zaman hızlı olamıyoruz. O aracı nasıl süreceğimi bulmaya çalışmakta zorlanıyorum." dedi.

22 yaşındaki sürücü, bazı alanlarda sürüşünde daha hızlı olması gerektiğini ancak tecrübe kazandıkça gösterdiği ilerlemeden de memnun olduğunu belirtti.

Norris, "Araç çok kötü olsa da yine de ilerleme gösterebilirim. Bu geliştirmem gereken en önemli alanlardan biri."

"Bunun dışında startlarım ve ilk turlarım, aldığım kararlar, strateji, lastiği korumak ve bütün her şey öncesine göre daha iyi. Bu da Ferrari ile mücadele etmemize yardımcı oldu." dedi.

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