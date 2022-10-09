Norris, güvenlik açıkları nedeniyle kızgın

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Suzuka'daki hafta sonu ne Norris için, ne de Ricciardo için beklendiği gibi geçmedi. Sıralama turlarında ancak 10-11 olabilen takım 45 dakikalık yarışta da pek iyi değildi.

Günün sonunda sadece Norris 10. olarak 1 puan alabildi, ancak kendisinin temposu yarış boyunca hemen önündeki Latifi'den düşüktü.

Mücadelenin ardından konuşan Norris'in odağındaki konu ise yarış değil, pilotlar halen pistteyken kurtarma aracının piste sokulması ve görüşün çok az olmasıydı.

Norris, "Yarışın startının nasıl olacağını bilmek çok zordu. Sınırdaydı. Bu pistte çok ıslak olmasa bile sürüşü zorlaştıran şey, bir şey görmenin çok zor olması. Bu ikisi farklı şeyler. Sıralamalardaki şartlar tamamen iyiydi, o şekilde sürmekten çok mutlu olurdum. Ancak grubun ortasında 10. sıradaysanız, hiçbir şey göremiyorsunuz."

"Televizyondan çok kötü görünmüyor olabilir ancak öyle olmadığını her kim söylüyorsa çenesini kapamalı çünkü bu tür şartlarda bu pistte sürerken aldığımız risk seviyesi inanılmaz seviyede. Önünüzdeki araçta devasa ışık yanıyor olsa da, 5-10 metre ilerisini bile göremiyorsunuz. Önünüzde bir aracın durduğunu göremiyorsunuz. Carlos'un kaza yaptığı gibi durumlarda, önünüzde araç olduğunu göremiyorsunuz. Bir metre daha genişte olsaydım, tam gaz ona vururdum çünkü hiçbir şey göremiyordum."

Lando Norris, McLaren MCL36, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Umarım gelecekte daha az sprey etkisi olması için bir şeyler yapılır çünkü ancak bu sayede, bugünkü şartlardan daha kötü şartlarda yarışabiliriz. Ben bunu yapmak istiyorum, bu tür koşulları seviyorum. F2, F3 ve F4'te bundan çok daha kötü şartlarda yarıştık. Ancak bu lastiklerin ürettiği sprey çok fazla, bu kötü bir şey."

"Yarış görüş eksikliği nedeniyle durdurulduğu, sonrasında ise devam ettirildiği için mutluyum. Çekici konusunda çok fazla şey söylemem gerektiğini düşünmüyorum. Herkesin izlediğinden, bu durumun birkaç sene önce olanları hatırlattığından eminim. Bu tür şeylerin bir daha olmaması için gereken dersleri çıkarmamız adına birimiz hayatını kaybetmek zorunda kaldı ancak bugün her nedense bir daha oldu.

"Kim o çekicinin, özellikle de Carlos'un suda kızaklayıp kontrolünü kaybettiği yerde oraya çıkmasına izin verdi ve pilotları riske attı bilmiyorum. Hayatımızı riske attı ve bu kabul edilemez bir şey. Bu tür şeylerle benim ilgilenmem gerekmiyor, pilotların bunlarla ilgilenmesi gerekmiyor."

"Bu durum hayal kırıklığı yarattı ve bunun çok basit bir şekilde çözüleceğinden eminim. Çok basit, bunu yapmayın! Pist üstünde araçlar varken çekiciyi piste çıkarmayın. Hepsi bu."

"İnsanlar daha sağduyulu olmalı. Mesele şu ki, ofiste olup bir şeyleri değerlendiren herkes Formula 1 aracının direksiyonunun arkasındaki durumun ne olduğunu bilmiyor. Sadece televizyonda görüyorsunuz ve televizyonda gördüğünüz her zaman direksiyonun arkasından çok daha iyi görünüyor."

"Birisi Monza'da da biz yarışırken bir aracın çekildiğini söyledi ama orada 10 metreden daha fazlasını, bir kilometre öteyi görebiliyordum. Bugün 10 metreden fazlasını göremiyordunuz. Burada sağduyulu olmalısınız. Bazı insanların kararlarını ve eylemlerini yeniden düşünmeleri gerekir çünkü bu çok basit bir şey. Beni daha da rahatsız eden de bu, çok basit, kolay bir karar verilmesi gerekiyor ve yine de oluyor. Bu gerçekten kötü." dedi.

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Norris'in hafta sonuna damga vuran bir diğer olay da sıralama turlarında ufak bir arkadan kayma yaşayan Max Verstappen tarafından engellenmesiydi.

Olay hızlıca inceleme altına alındı, ancak iki pilotun da hızlı turunda olmaması nedeniyle Verstappen'e yalnızca kınama verildi. Elde ettiği pole pozisyonunu koruyan Hollandalı pilot yarışta da galibiyete uzandı ve ikinci şampiyonluğunu ilan etti.

İyi ilişkilere sahip olduğu Verstappen'in şampiyonluğuyla ilgili konuşan Norris, "Bu yarışta şampiyonluk ilan edebileceğini düşünmemiştim, bunun bir sonraki yarışta olacağını düşünüyordum."

"Ancak benim için bunun bir önemi yok, onu büyük tebrik ederim. Dün olanlarda bile herkes bizim saygımızın ve arkadaşlığımızın bittiğini düşündü. Max'e ve Formula 1'de yaptığı her şeye çok fazla saygı duyuyorum. Bunu hak ediyor, bu seneyi domine etti. Bu yüzden ona tebrikler." dedi.