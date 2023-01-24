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Formula 1 Haberler

Nordschleife pistine 11 milyon euroluk yatırım yapılacak

Efsanevi Nordschleife pistinde büyük bir yenileme çalışması yapılacak ve pistin pek çok noktası geliştirilecek.

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Nordschleife pistine 11 milyon euroluk yatırım yapılacak
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Efsanevi Nordschleife pisti, günümüzde pek çok seri tarafından kullanılmaya devam ediliyor ancak pistin uzunluğu düşünüldüğünde, her şeyin mükemmel durumda olduğu söylenemez.

Şimdi Nürburgring pistinin sahipleri, bu efsanevi pisti geliştirmek için 11 milyon euroluk bir yatırım planı hazırladılar.

Efsanevi 21 kilometrelik Nordschleife pistine, dijital iletişim hatlarıyla birbirine bağlanmış yüksek çözünürlüklü kameralar ve uyarı sistemleri kurulacak.

Yapay zekaya dayalı özel yazılım hazırlanacak ve bu sistem, kazalara ve olaylara hızlı şekilde tepki vermek adına, alınan bilgileri analiz edecek.

Bunun dışında planlanan daha pek çok çalışma mevcut.

Yeni sistemlerin 2025 yılından itibaren faaliyete geçmesi planlanıyor.

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