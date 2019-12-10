Nissany, Williams'ın test pilotu olmaya hazırlanıyor

Roy Nissany, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sezon sonu lastik testinde Williams direksiyonuna geçmişti.

Bu durum herkes tarafından sürpriz olarak yorumlandı çünkü Pirelli lastik testi, takımlar için son derece önemli bir test ve genellikle bu testten önemli bilgiler elde ediliyor.

Ancak İngiliz ekip, tecrübesiz bir pilotu direksiyona geçirmeye karar verdi.

Nissany, 2016 yılında Formula Renault 3.5 serisini dördüncü bitirirken, 2017'de dört galibiyetle beşinci olmuştu. 2018'de Campos'la F2'de yarıştı ve sadece bir puan alabilmiş ve sezonu tamamlayamamıştı.

Daha önce 2014 yılında Valencia'da Sauber C31'i sürmüş ve F1 aracında deneyim kazanmıştı.

Şimdi İsrailli pilotun Williams'ın test pilotu haline geleceği iddia ediliyor.

Oldukça iyi bir finansal desteğe sahip olan Nissany'nin 14 Ocak'ta Tel Aviv'de bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

Bu basın toplantısının neyle ilgili olacağı belli değil. Ancak Williams da aynı tarihlerde "özel bir duyuru" yapacağını doğruladı.

Daha önce bu rolü Nicholas Latifi üstleniyordu ancak yeni sezonda Robert Kubica'nın yerine yarış pilotluğuna geçecek.