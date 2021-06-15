Nissany, Williams ile Fransa'daki ilk seansta piste çıkacak

Formula 2 pilotu Roy Nissany, 2020 sezonu öncesinde Williams ile anlaşmış ve o günden bu yana toplamda dört antrenman seansında piste çıkmıştı.

Sezon öncesinde yapılan testlerin ilk gününde de piste çıkan İsrailli sürücü, son olarak İspanya'daki birinci antrenman seansında piste çıktı ve Williams FW43B'nin tadına baktı.

Şimdi Nissany'nin Paul Ricard'daki ilk antrenman seansında piste çıkacağı duyuruldu.

Williams'ın araç performans şefi Dave Robson, "Bu hafta sonu Russell'ın aracını ilk seansta sürecek olan Roy'u memnuniyetle karşılıyoruz. Roy her zaman olduğu gibi mühendislik programımızda aktif bir role sahip olacak ve Azerbaycan'da denediğimiz bazı parçalar da dahil olmak üzere yapılacak bazı değerlendirmelerde, bize yardım edecek."

"Bu pistteki deneyimi ve araçla olan hissiyatı, yeni parçaları anlamamıza yardımcı olacak. Nicholas da ilk seansta benzer bir programa sahip olacak ve yarış hazırlığının yanı sıra bazı parça testleri yapacak. George ikinci seansta araca dönecek ve yarış hazırlıklarına odaklanacak." dedi.

İsrailli sürücü şöyle konuştu: "Aracı geri dönmek için sabırsızlanıyorum, bu gerçekten bağımlılık yapıyor!"

"Paul Ricard benim için özel bir pist, oradaki düzeni seviyorum ve orayla ilgili harika anılarım var. Bu pistin son sektörü çok zor ve FW43B ile orayı deneyimlemek için sabırsızlanıyorum."