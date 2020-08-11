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Formula 1 / Son dakika

Nissany, İspanya'daki ilk seansta piste çıkacak

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Nissany, İspanya'daki ilk seansta piste çıkacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Ağu 2020 10:44

Williams test pilotu Roy Nissany, İspanya GP'deki ilk antrenman seansında George Russell'ın yerine piste çıkacak.

Nissany geçen yıl Abu Dhabi sezon sonu testinde Williams F1 aracının direksiyonuna geçmiş ve Ocak ayında Williams'ın test pilotu haline geldiği açıklanmıştı. 

İsrailli sürücü ayrıca bu yıl Formula 2'de mücadele ediyor ve şimdiye kadar pek de iyi bir performans sergileyemedi.

Nissany, "Barcelona'da aracı süreceğim için son derece heyecanlıyım. İlk kez bir antrenman seansında sürüş yapmak her sürücü için büyük bir dönüm noktasıdır ama benim için İsrail bayrağını taşımak ulusal bir başarı da olacak."

"Takımla birlikte bunu yapmak adına en iyi şekilde hazırlanıyorum ve bundan büyük bir fayda sağlayabileceğimize inanıyorum." dedi.

Williams araç performans şefi Dave Robson şunları ekledi: "Roy Nissany, bu yarıştaki ilk seansta George'un aracını sürecek."

"Roy ile geçen yılın sonunda Abu Dabi'de vakit geçirdik ve Cuma günü önemli test planı için hemen tempo yakalayacağını ve çalışmalara katkıda bulunacağını biliyoruz."

Nissany, Red Bull Ring'deki ilk yarışta aldığı bir puanla F2 şampiyonasında 18. sırada yer alıyor.

Williams, yarışta Israel Start-Up Nation'ın logosunu taşıyacak.

Israel Start-Up Nation, şu anda Nissany'nin yarış kariyerini destekleyen Kanadalı milyarder Sylvan Adams tarafından finanse ediliyor.

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Seri Formula 1
Pilotlar Roy Nissany
Takımlar Williams
Editör Jake Boxall-Legge

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