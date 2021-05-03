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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Nissany, Barselona'da Williams'la ilk seansta piste çıkacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams F1 test pilotu Roy Nissany, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP'de ilk seansta George Russell'ın yerine piste çıkacak.

Nissany, Barselona'da Williams'la ilk seansta piste çıkacak

Williams, 2021 sezonunun ilk üç yarışını puansız tamamlarken, araç performansı anlamında her geçen yarış daha iyi gözüktü.

Bu hafta sonu Barselona yarışı yapılacak ve Williams'la ilk antrenman seansında takımın test sürücüsü Roy Nissany piste çıkacak.

İsrailli sürücü, geçen yıl İspanya, İtalya ve Bahreyn yarışlarının ilk antrenman seansında piste çıkan isim olmuştu. Ayrıca sezon öncesi testlerinde de yine bir tam gün Williams aracının direksiyonuna geçmişti.

Nissany, böylelikle Williams'ın tadına yaklaşık 2 ay sonra tekrar bakmış olacak.

Nissany, "Araca geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Geçen yıl cuma antrenmanlarına ilk kez Barselona'da katıldım ve o zamandan beri takım inanılmaz bir ilerleme kaydetti."

"Umarım bunu pist üstünde de  hissedebilirim. Araca her geçişimde kaydettiğimiz adımları deneyimlemek harika bir duygu." dedi.

Nissany'nin ilk seansta George Russell'ın yerini alacağı açıklandı.

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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